Vojko: 'Stožer je dezorijentiran. Bilo bi poštenije da priznaju kako nemaju pojma, kao ni mi'

<p>Poznato je da su danas glazbenicima koncerti uvjerljivo najveći izvor prihoda. Nitko više ne prodaje velike naklade, glazba se distribuira online, često i sasvim besplatno. Otkako je započela tzv. korona kriza mnogi uopće ne nastupaju ili su takve manifestacije u okvirima 'novog normalnog' tek sporadične u njihovim nekad krcatim rasporedima. Sve to vrijedi i za <strong>Vojka V</strong> (35) u posljednjih šest mjeseci. </p><p>- Imao sam ukupno tri koncerta ove godine. Kad to usporedim s nekih pedesetak koncerata koje sam imao prošle godine, ne trebam ni naglašavati da je 2020. katastrofalna, kako za mene tako i za sve nas. Nisam morao posebno 'pritezati remen' jer inače ne živim rastrošno, kao ni itko u mojoj obitelji - kaže splitski reper. </p><p>Oni rijetki koncerti koje se i odigraju, nisu mogući bez novih mjera. Obavezan je razmak, manji broj ljudi, preporučuju se maske... Je li to uopće izvedivo i ima li u svemu računice za glazbenike i za organizatore? </p><p>- Mislim da je stožer već duže vrijeme dezorijentiran, što i pokazuju mjere poput one da će se stišavati glazba jer se navodno virus širi više kad je glazba glasnija. Situacija je takva da nitko na svijetu ne zna što da radimo dok se čeka cjepivo, tako da bi jedini iskren stav vlasti u ovom trenutku bio da kažu 'NEMAMO POJMA ŠTO DA RADIMO', ali to bi vjerojatno samo dodatno pojačalo nestabilnost - smatra Vojko. </p><p>Nedavno je nastupio u zagrebačkom MSU na open air dvodnevnom festivalu Drito, koji je baš zbog svih ovih mjera i dobio nešto drugačiju, ljetnu verziju. Sve je izgledalo obećavajuće, ali onda se ispostavilo da su organizatori koncerata dobili kazne od 30.000 kuna od strane Stožera. </p><p>- Događaj je bio super, osjećalo se da je takvo nešto nedostajalo i publici i izvođačima. Što se tiče te kazne, bio sam tamo i jedino što se može reći je: klasična hrvatska priča - smatra Vojko. </p><p>Ove godine izašla mu je slikovnica 'Ne može', a na nedavnom Mediteranskom festivalu knjige Vojko ju je i osobno predstavio djeci. </p><p>- Sama prezentacija knjige je prošla dobro, skupilo se nešto ljudi i potpisao sam nekoliko slikovnica. Tamo sam imao sam i kratki nastup od tri pjesme. Bilo je neobično repati s maskom ujutro pred djecom i roditeljima - pojašnjava nesvakidašnju gažu.</p><p>Puno se javnih lica posljednjih mjeseci žalilo na poslovne neprilike, ali kao pozitivnu okolnost naveli su da provode više vremena s obitelji. Je li u Vojkovom slučaju bila riječ o uživanju na 'porodiljnom roku' ili je bio na rubu, kao u posljednjem singlu 'Umoran', zanimalo nas je.</p><p>- Pjesma se ustvari referira samo na prvih godinu dana roditeljstva koje, iako pružaju mnogo lijepih iskustava, sa sobom nose i tegobe o kojima sam odlučio govoriti u tom singlu. Trenutačno je situacija super. Mali puno hoda i puno govori, dosta je zabavno komunicirati s njim i promatrati njegovu perspektivu svijeta - pojasnio je.</p>