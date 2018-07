'Volim medicinu, ali kroz uloge mogu proživjeti tisuću života'

Nikako ne bih zbog uloge mogla nekog zeznuti, na bilo koji način. Ne bih nikad nikoga gurnula dolje da bih ja pošla gore. Kad mi dobro krene, pokušavam ljude povesti sa sobom na putu do uspjeha, rekla je zagrebačka glumica Mada Peršić (30). Dodala je kako sreća i uspjeh nisu kolači da svatko treba zgrabiti svoj dio.

Foto: Neja Markicevic / CROPIX

- Oni se množe, potenciraju i ima ih za sve. Radom na sebi, i fizičkim i psihičkim, pokušavam se učiniti potrebnom u našem kazališno-filmskom pop svijetu - istaknula je. Ime je dobila po baki. Zvala se, kaže glumica, Manda, ali su je svi zvali Mada. Ipak, ističe i jednu zanimljivu, iako izmišljenu, anegdotu koju je često slušala kao šalu pri upoznavanju:

- Kad je majka ocu rekla da je trudna, otac je odgovorio: ‘Ma da?’, pa su mi po očevom odgovoru dali ime - kaže Mada. Trenutačno je jako zauzeta jer se priprema za ulogu Kontese Nere u predstavi 'Grička vještica' koja će premijerno biti izvedena 8. srpnja. Za tu ju je ulogu predložio profesor Joško Ševo, koji ju je doveo na razgovor gazdi Histriona Zlatku Vitezu. Na tome mu je, ističe, vječno zahvalna jer je to jedna od rijetko dobro napisanih ženskih uloga.

Foto: Promo U debitantskoj predstavi ‘Elementarne čestice’ skinula se gola

- Prvotno je premijera trebala biti 7. srpnja, ali svi volimo nogomet i strastveni smo navijači pa smo zbog prolaska Vatrenih pomaknuli datum predstave za jedan dan. Na dan kad smo Dance pobijedili, proba je bila osobito nadahnuta, počela je oko ponoći. Nismo se kostimirali nego smo ostali u navijačkim opravama i tako igrali - pojašnjava. Iako je sad potpuno predana glumi, Mada je prije Akademije dramske umjetnosti studirala i završila medicinu.

- Poštujem medicinu i drago mi je da sam je studirala, ali draža mi je gluma jer kao glumica mogu proživjeti barem 1000 života u ulogama. Jako me opterećuje i žalosti taj koncept jednog života - dodaje. Tijekom studija medicine, 2010. godine, sudjelovala je u drugoj sezoni emisije 'Hrvatski top model by Vanja Rupena' i to iskustvo posebno pamti.

Foto: Promo Mada se trenutačno priprema za ulogu Kontese Nere u ‘Gričkoj vještici’ u kojoj glumi s kolegom Jankom Popovićem Volarićema, a premijera je 8. srpnja

- Baš sam ponosna što je ‘Topmodel’ dio moga puta. Pobjegla sam nakratko od medicine u nešto potpuno suprotno i čini mi se da sam si time otvorila sav prostor. Naravno da je zbog odlaska u reality show bilo kritika okoline, ali mene to nije opterećivalo. Ponekad valja napraviti skandal da probudiš sam sebe - dodala je Mada. Debitirala je u predstavi 'Elementarne čestice' u kojoj se skinula gola, a to smatra potpuno prirodnim.

Foto: Promo Bila je showu ‘Hrvatski Top model’

- Neko vrijeme sam razmišljala o tome koliko je pametno skinuti se u debiju i hoće li me to obilježiti kao glumicu koja se skida gola, hoće li zbog toga redatelji u budućnosti to uvijek tražiti od mene. Shvatila sam da ne želim kalkulirati i da samo želim raditi ono što mislim da je dobro za predstavu - pojasnila je. Dodala je kako često ima malu tremu, ali čim upozna kolege s kojima će raditi na projektu, opusti se.

- Potrebno je neko vrijeme da se svi upoznamo, naviknemo jedni na druge, a često onda i zavolimo. Mnogi misle da je učenje teksta najteže u glumi, a zapravo je najlakša jer se zapravo uči gluma, tj. stanje u određenom trenutku na sceni. Ako znaš što radiš na sceni, ako imaš misao i otvoren pogled, ali i ako si dovoljno puta probao, tekst dolazi sam. Često i mijenjam poredak riječi ili nešto dodam. Naravno, ne u Krleži ili Shakespeareu jer bih tamo poremetila ritam, ali u modernijim komadima koji nisu toliko formom obilježeni, da. Nisam perfekcionist koji se drži teksta kao ‘pijan plota’ - istaknula je.