'Volim plivanje i laganiju hranu, ali ne odbijam odojka s ražnja'

Volim ljeto, volim i vrućinu, ali ubije me sparina. Nema boljeg načina za rashlađivanje od skoka u more, iako znam da to nije baš pametno, ali bar si jednom preko ljeta to priuštim. Imam dobro srce, kaže mi doktorica, pa mogu izdržati taj nagli osjećaj ugode kad skočiš u hladnije more. Osim čokolade, nemam drugih poroka, pa neka ovo, eto, bude jedan, priča nam to spisateljica, pjevačica i glumica sve u jednom - neponovljiva Nives Celzijus (37).

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

A kako rastu celzijevci u zraku, tako nas je zanimalo koji su Nives planovi za ljeto koje nam je pred vratima.

- Presretna sam što mogu spojiti ugodno s korisnim; obiđem gotovo cijelu zemlju nastupajući, dobro se odmorim s najmilijima i sjajno se zabavim sa svojom publikom.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Tako i ovo ljeto imamo dosta nastupa, što u Hrvatskoj što vani - kaže nam Nives i odmah zatim opisuje svoje idealno ljeto.

- Volim neke mirnije destinacije koje ne zahtijevaju sređivanje i gdje mogu u japankama i šorcu provoditi dane bez potrebe za šminkom i frizurama . Zato volim ići na Silbu.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

Iako mnogo žena preferira izležavanje na plaži, Nives nije jedna od njih.

- Kod mene odlazak na plažu zapravo znači odlazak u vodu. Izležavanje na suncu mi je dosadnjikavo i puno mi je draže doma na mojoj terasi, priča Nives i nastavlja:

- Rijetko kad izgorim. Ne ostajem predugo na suncu jer ne volim prženje.

Vitku liniju održava, kako kaže, vježbanjem do besvijesti, ali to ne znači da gladuje...

- Kuham sama kad god mi se pruži prilika, osjećam se super u kuhinji. Veliki sam gurman i radije si sama spremim neku poslasticu nego da odem na neviđeno u neki restoran. Iako, budući da sam često na putu, neminovno se hranim po restoranima, ali i tu naručim samo laganija jela, neke toplo-hladne salatice. Osim ako negdje tijekom vožnje uz cestu ne vidim neko prasence kako se vrti na ražnju. Tu moram stati i počastiti se vrućim odojkom skinutim s ražnja - priča nam atraktivna Nives kroz smijeh.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

Zanimalo nas je li za Celzijus ljeto idealno za zaljubljivanje, što je ona odbacila...

- Nisam ‘ljetni tip’. Zapravo, nikad nisam imala ljetnu avanturu. A kako ljetovanja, osim ako niste s ‘mora’, nikad nisu besplatna, onda je trebalo i zaraditi za kupanje...

Foto: Instagram

- Nekoliko godina radila sam u Histrionima kao biljeterka. To mi je bio posao iz snova jer, osim džeparca, gledala sam i predstave besplatno - kaže Nives, koja prva ljetovanja pamti po malim pekmezima i margarinima za doručak.

Pamti Nives dobro i svoje prve ljetne turneje...

- Zarađivala sam za to vrijeme pristojan novac. Imala sam 17 godina, a već sam si od honorara mogla priuštiti puno toga što moji vršnjaci nisu mogli. Već tad sam uspijevala financijski pomagati i mami - priča Celzijus, koja će ovo ljeto provesti u društvu svojih klinaca.

- Taisha kao prava curica voli se srediti i ići u skitnje, a Leone uvijek smišlja neke igre u vodi ili zaigramo neke društvene igre na plaži, karte i slično - kaže nam simpatična Celzijus, koja pamti i svoje prvo kupanje.

Foto: Instagram

- Na Jarunu sam prvi put zaplivala bez rukavica. Imala sam 5 godina, bila sam s tetkom i sjećam se da je prvo bilo neuspješno, potonula sam, nagutala se vode i jako se prestrašila. Čak se sjećam te slike ispod vode i momenta u kojemu me zgrabila i izvukla iz vode - rekla nam je za kraj Nives.

POGLEDAJTE VIDEO: