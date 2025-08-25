Volite gledati Obiteljske tajne ili Leylu? Evo što će se događati u omiljenim sapunicama danas

Obiteljske tajne

RTL 22:15

Serdar napravi nepromišljen potez i prijatelje uvaljuje u još veću nepriliku od one u kojoj već jesu. Ilgaz ponovno postaje tužitelj i dozna što Ceylin skriva. Istina o Enginovu ubojstvu otkrivena je zahvaljujući njegovoj videosnimci. Dok se Çınar i njegovi prijatelji vraćaju, policija ih uhićuje.

La Promesa

HRT 1 13:20

Jana i Manuel su u braku, ali Cruz još odbija prihvatiti njihovu sreću - iako mora obuzdati svoje namjere zbog Leocadijine prijetnje.

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

Robin čeka da bude primljena na psihijatrijski odjel, a dr. Manning dobiva pomoć detektiva Jaya Halsteada dok liječi mladog pacijenta koji je bio napadnut.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Cihanovo namjerno i pažljivo isplanirano uplitanje u zatvorski sustav uznemiruje sve one s neprijateljske strane. Njegove prave namjere ubrzo izlaze na vidjelo - čim uđe, suočava Ecmela i Halisa kako bi otkrio tko stoji iza Boranova ubojstva.

Leyla

NOVA TV 21:25

Civan napokon uspijeva prevladati gubitak pamćenja i suočava se s istinama koje je mjesecima nesvjesno nosio u sebi. Svaka emocija vraća se poput lavine, a istine koje izranjaju iz zaborava više ne ostavljaju mjesta iluzijama.

Cacau

HRT1 12:25

Valdemar savjetuje Lalá da odustane od osvete Jaimeu. Joana otkrije sestri Nandi da je Salomão otkrio njezin plan s Lalá protiv Jaimea. Zabrinuta je jer bi mogla završiti u zatvoru.