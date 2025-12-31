Volite gledati Potjeru? Večeras vas očekuje posebno izdanje...

Obavijesti

HUMANITARNA EMISIJA

Foto: HRT

HRT tradicionalno svake godine za početak Silvestarskog programa prikazuje  humanitarno izdanje svog kviza „Potjera“, a prikupljena sredstva doniraju se različitim humanitarnim udrugama

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u srijedu, 31. prosinca na Staru godinu u terminu od 20:15 na Prvom programu (HRT-HTV1) prikazat će posebno, humanitarno izdanje svog popularnog kviza "Potjera".

U ulozi natjecatelja za ovu posebnu priliku našli su se lovci Dean Kotiga, Mladen Vukorepa, Morana Zibar i Sven Marcelić, dok je nasuprot njima na lovačkoj poziciji bio Krešimir Sučević-Međeral.

Foto: HRT

Ove godine novac osvojen u „Potjeri“ bit će doniran neprofitnoj udruzi „LET“ koja, između ostalog, od 2004. godine kontinuirano provodi projekte namijenjene jednoroditeljskim obiteljima.

Urednica „Potjere“ Andrea Jukić Grković rekla je kako je HRT sretan što  kao javni servis ima priliku sudjelovati u ovakvim humanitarnim akcijama.

Foto: HRT

„Široka popularnost naših kvizovskih formata, kao i popularnost naših lovaca svakako će pridonijeti većoj vidljivosti ove hvalevrijedne humanitarne akcije.“, dodala je.

Koliko su novca osvojili lovci doznat ćemo 31. prosinca u udarnom terminu na Hrvatskoj televiziji.

