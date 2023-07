Vozi Mercedes i fanove časti golišavim fotkama, a Kristina je prije govorila: 'Nije mi do slave'

Ma ja vam sam prodajem mandarine i nisam htjela nikakvu popularnost. Ljudi svašta komentiraju, pišu kako to radim radi Instagrama i slično, no to nema veze ni s čim, pričala nam je tako prije četiri godine Kristina Mandarina (28), a njezin život od tada se promijenio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tada su je ljudi hvatali za fotografiranje na štandu kada bi prodavala, a iz automobila bi joj trubili i dobacivali komplimente. Prije je sramežljiva Kristina pričala kako je veseli što su kupci zadovoljni, a njen prijatelj je tom prilikom priznao i kako je taj nagli interes medija za nju bio nezgodan.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Mandarine sam počela prodavati tek prije tjedan dana, kada je počela sezona. Za drugi OPG prodavala sam i lubenice. Valjda sam kupcima zanimljiva jer sam mlada i nova. Mnogi mi kupci ulijeću i pokušavaju me ‘oboriti’. Jedan mi je mladić poklonio čokoladu, a na nju ispisao simpatičnu poruku i svoj broj mobitela. Ma, slađi je on od čokolade - ispričala nam je svojedobno.

Bez trunke šminke, u tamnoj dolčeviti, Kristina je tada prodavala mandarine, a danas na društvenim mrežama fanove časti golišavim fotografijama i okrenula se influencerskim vodama. Tako je nedavno proslavila svoj rođendan, a za tu priliku na sebe je odjenula samo ružičastu lentu i crvene naljepnice koje je nalijepila na grudi.

Foto: Instagram/KristinaMandarina

Od tada se Kristina podvrgnula više estetskih zahvata te je priznala da je operirala grudi, sredila usne i nos. Danas je, kako kažu njeni fanovi, neprepoznatljiva.

- Odlučila sam se za povećanje, odnosno prije svega korekciju grudi jer se moraju mijenjati i stari silikoni, a i odlučila sam se na taj zahvat jer se bavim poslom koji zahtijeva takve stvari. Naravno, to želim napraviti i zbog izgleda. Promijenit ću samo grudi - stavit ću 750 ml umjesto 550 - pričala je tako prošle godine Kristina za RTL.

Foto: Privatni album/Kristina Penava

Osim grudi, operirala je i nos, usne i takozvane mačje oči, a pohvalila se i vozačkom dozvolom nedavno. Priznala je kako i putuje Mercedesom kojeg si je kupila.

Pratitelja na društvenim mrežama ima i influencerska karijera joj ide poprilično dobro, ali Kristini nije problem raditi na štandu kad god bude za to prilika.

Foto: Privatni album/Kristina Penava

- Svakako se vidimo ponovno na štandu. Meni nije problem raditi, a i ja se toga ne sramim. To znaju sve osobe koje me poznaju - otkrila je jednom prilikom.