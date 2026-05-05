Vozila pod utjecajem alkohola: Ipak ništa od kazne, Britney se uspjela nagoditi s tužiteljima

Pjevačica Britney Spears (44) u ponedjeljak je izbjegla potencijalnu zatvorsku kaznu nakon što je postigla nagodbu s tužiteljima okruga Ventura. Njezina optužba za vožnju pod utjecajem alkohola i droga odbačena je i smanjena na lakše djelo "nesmotrene vožnje koja uključuje alkohol".

Iako se pop zvijezda nije osobno pojavila na sudu, njezin odvjetnik Michael Goldstein zastupao ju je na ročištu održanom u ponedjeljak oko devet sati ujutro.

Nagodba, koju su tužitelji ponudili kao standardnu proceduru za osobe kojima je to prvi takav prekršaj, podrazumijeva da Spears priznaje krivnju za smanjenu optužbu. Ovakva vrsta nagodbe uobičajena je u slučajevima gdje nije bilo prometne nesreće, ozlijeđenih osoba te kada je razina alkohola u krvi niska.

Pjevačica je prvotno bila optužena za prekršaj vožnje pod utjecajem kombinacije alkohola i droge ili droga, a optužnica je podignuta samo dan nakon što je napustila rehabilitacijsku ustanovu. Kao dio dogovora, Spears će dobiti priznanje za vrijeme provedeno u pritvoru te će morati pohađati edukacijski program o opasnostima vožnje pod utjecajem opijata i platiti novčane kazne i sudske pristojbe koje nalaže država. Njezin odvjetnik izrazio je zadovoljstvo ishodom.

​- Svojim priznanjem krivnje danas, Britney je preuzela odgovornost za svoje ponašanje. Poduzela je značajne korake kako bi provela pozitivne promjene, što se jasno odražava u odluci okružnog tužitelja okruga Ventura da smanji optužbu u ovom slučaju i odbaci optužbu za vožnju pod utjecajem opijata. Britney cijeni ovu diskreciju i također je zahvalna na velikoj podršci koju je primila - poručio je Goldstein.

Nagodba dolazi s vrlo strogim uvjetima. Spears je osuđena na dvanaest mjeseci uvjetne kazne, što znači da bi svako kršenje zakona u idućoj godini moglo dovesti do ozbiljnih posljedica, uključujući i zatvorsku kaznu. Jedan od ključnih uvjeta jest da ne smije posjedovati lijekove bez valjanog liječničkog recepta.

Ovo bi se moglo pokazati problematičnim, s obzirom na ranije medijske napise da je pjevačica u više navrata putovala u Meksiko kako bi nabavila lijek Adderall. Nadalje, sud joj je naložio da mora nastaviti s liječenjem mentalnog zdravlja i ovisnosti. To uključuje obvezne redovite sastanke sa psihologom jednom tjedno te s psihijatrom dva puta mjesečno. Kršenje bilo kojeg od ovih uvjeta tijekom probacije moglo bi rezultirati njezinim slanjem u zatvor.

*uz korištenje AI-ja