Britney Spears nakon uhićenja otišla na liječenje od ovisnosti

Slavna pjevačica Britney Spears (44) prijavila se na liječenje od ovisnosti nakon što ju je prošlog mjeseca uhitila policija zbog vožnje pod utjecajem. Kako je potvrdio njezin glasnogovornik za Page Six, Spears se sama prijavila na liječenje, a u tome su je podržali njezini sinovi Sean Preston (20) i Jayden James (19).

Izvor je za Page Six ranije rekao kako je pjevačica bila jako emotivna nakon što su je uhitili te da ju je bilo sram zbog toga što se dogodilo.

- Iza nje je nekoliko teških mjeseci - rekao je tada.

Početkom ožujka je Spears odvedena u policijsku postaju nakon što su je policajci uočili kako automobilom prelazi preko traka. Nakon što su je zaustavili su joj pretražili i auto te su u njemu navodno našli opijate. Vjeruje se kako je u tom trenutku i pod utjecajem alkohola i droge. Već iduće jutro su je pustili na slobodu, no mora se pojaviti na sudu idućeg mjeseca.

Nakon nekog vremena se oglasila na Instagramu te zahvalila svojim pratiteljima na podršci. Ujedno je i poručila kako je pravi blagoslov provoditi vrijeme s obitelji i prijateljima.