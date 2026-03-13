Vraća se Malcolm u sredini: Evo kako danas izgledaju glumci

Bryan Cranston, Frankie Muniz i ostatak originalne ekipe vraćaju se svojim ulogama u novoj četverodijelnoj seriji pod nazivom Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair
Frankie Muniz (Malcolm), Erik Per Sullivan (Dewey), Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Masterson (Francis) i Justin Berfield (Reese) zabavljali su publiku kroz sedam sezona popularne serije koja je imala 151 epizodu.
Gotovo dva desetljeća nakon završetka kultne humoristične serije Malcolm u sredini, glumačka postava ponovno se okuplja u rebootu koji će uskoro premijerno biti prikazan na streaming platformi Hulu.
Objavljen je i trailer za novu seriju koja će se zvati 'Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair', a evo kako izgledaju glumci danas.
Frankie Muniz utjelovio je naslovnog junaka Malcolma. Za ulogu je bio nominiran za Emmy i dvaput za Zlatni globus.
Bryan Cranston se proslavio zahvaljujući ulozi Hala u hit seriji. Za istu je bio nominiran za nagradu Emmy za najboljeg sporednog glumca.
Jane Kaczmarek je za ulogu Lois dobila čak tri nominacije za Zlatni globus i sedam za Emmy. Kritičari su ju nakon prve sezone serije nazivali "ženskim Homerom Simpsonom" te su hvalili njezin humor.
Justin Berfield danas se proslavio ulogom Reesea u slavnoj seriji.
Christopher Masterson u "Malcolmu u sredini" glumio je Francisa.
Godine 2008. Muniz, koji tumači Malcolma je glumačku karijeru stavio na pauzu kako bi se ostvario kao vozač bolida. Glumi se vratio 2021.
Još prije "Malcolma u sredini" Justin Berfield, koji tumači Reesea, glumio je u seriji "Unhappily Ever After". Serija je imala pet sezona, a Berfield je utjelovio Rossa Malloyja.
Vraća se u novim nastavcima "Malcolma u sredini", a od 2010. godine posvetio se Virgin Producedu, kompaniji koja se bavi produkcijom pod okriljem Virgin Grupe.
Erik Per Sullivan glumi se posvetio kao dječak, a posljednju ulogu imao je u filmu "Twelve" kada je imao 18 godina.
Danas ima 34 te već dugi niz godina radi na drugim projektima i ne planira se vratiti pred kamere.
Nakon "Malcolma u sredini" Brian Cranston, koji tumači Hala je svijet osvojio i serijom "Breaking Bad" u kojoj je glumio glavnu ulogu. Glumio je u nizu popularnih filmova te je dobio nagradu Emmy, bio je nominiran za Oscara te na policama ima nekoliko važnih priznanja.
Cranston se na male ekrane vraća kao Hal u novim nastavcima "Malcolma u sredini".
Kaczmarek je Lois do danas ostala najpoznatija uloga kojoj se vraća iduće godine. Pojavila se u nekoliko filmova i serija, no vrhunac karijere je doživjela početkom 2000-ih.
Komentirala je kako prije "Malcolma u sredini" nije dobivala ni audicije za komedije te je glumila u puno drugačijim projektima.
Christopher Masterson, koji glumi Francisa je inače mlađi brat Daniela Mastersona, koji se proslavio serijom "Lude 70-e". Daniel je 2023. godine osuđen zbog silovanja 2003. godine, zbog čega je završio u zatvoru na 30 godina.
Christopher je potvrdio da se vraća na male ekrane kao Francis.
Originalni sitcom emitirao se od 2000. do 2006. godine i pratio život genijalnog dječaka Malcolma dok pokušava preživjeti svakodnevicu u svojoj kaotičnoj i disfunkcionalnoj obitelji.
