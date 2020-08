Vraća se 'Princ iz Bel Aira': Više neće biti komedija, nego drama

<p>U tijeku je projekt remakea 'Princa iz Bel Aira' u kojemu sudjeluje i<strong> Will Smith</strong> (51), zvijezda prethodnih šest sezona popularne serije, pišu američki mediji. O novoj seriji vode se pregovori s brojnim streaming servisima, među kojima su HBO Max i Netflix, a Smith bi, navodno trebao biti jedan od izvršnih producenata, pišu Hollywood Reporter i Variety.</p><p>U originalnom sitcomu, koji se prikazivao od 1990. do 1996., zabrinuta zbog sinovljeve nespremnosti da život shvati ozbiljno, tinejdžera Willa (Will Smith) majka šalje tetki <strong>Vivian</strong> (<strong>Janet Hubert-Whitten</strong>) i njezinoj obitelji u kalifornijski Bel-Air, da bi se ondje uozbiljio i naučio odgovornosti.</p><p>No već na prvoj zajedničkoj večeri, kojoj prisustvuju pripadnici visokog društva, vidljivo je da životni nazori Willa i Banksovih nisu ujednačeni. </p><p>U šest serijskih sezona i 148 epizoda, uz Smitha su glumački ansambl činili sjajni komičari, zbog čega je ona postala vrlo uspješna.</p><p>Po pisanju američkih medija radnja nove verzije bit će smještena u današnje vrijeme, epizode će trajati po sat vremena, a žanr neće biti komedija već drama. </p><p>Da je riječ o drami vidljivo je iz četverominutnoga videozapisa s YouTubea, što ga je prošle godine objavio redatelj<strong> Morgan Cooper</strong>, koji seriju u novome ruhu vidi više kao dramu. </p><p>Pojedinosti o tome kada stiže serija i tko će glumiti mladog Willa još nisu poznate. Mediji pišu da će Cooper surađivati i na scenariju nove serije. </p>