Vraćaju se britanske rock ikone na Šalatu: Evo kada nastupaju

Britanske rock ikone Skunk Anansie, vraćaju se ovog ljeta na zagrebački stadion Šalata u nedjelju, 20. srpnja, u sklopu velike turneje na kojoj će bend predstaviti svoje novo poglavlje s novom glazbom, objavio je organizator koncerta agencija LAA.

Foto: rtn, frank dudek/DPA

Nakon što je tijekom protekle turneje za 25 godina benda Zagreb bio jedini grad u regiji koji je dva puta ugostio tu live rock mašinu, Skunk Anansie najavljuju povratak i neraskidivu vezu s domaćom publikom.

Više od 30 godina je prošlo od trenutka kada su Skunk Anansie debitirali na sceni moćnim singlom „Selling Jesus“, a pažnju su privukli kombinacijom alternativne glazbe, rocka i punka.

Stihovi su im se uvijek bavili socijalnim i političkim temama, a krizmatična vokalistica Skin učinila je da Skunk Anansie postane jedan od globalno najprepoznatljivih bendova.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Od debija “Paranoid & Sunburnt” i nasljednika “Stoosh” ili “Post Orgasmic Chil”, postali su jedan od najutjecajnijih bendova svoje ere i nastupima uživo provukli gomile fanova.

Bend je drugo poglavlje karijere započeo uz albume “Wonderlustre”, “Black Traffic” i “Anarchytecture”, da bi sve objedinili velikom turnejom za 25 godina djelovanja.

S hitovima kao “Weak”, “Hedonism”, “Selling Jesus”, “Twisted (Everyday Hurts)” , „Brazen“, „What You Do For Love“, “Yes It’s Fucking Political”, „I Can Dream” ili „Charlie Big Potato“ bend i danas rasprodaje arene i nastupa po festivalima diljem svijeta.

Foto: rtn, frank dudek/DPA

Skunk Anansie rade i na novoj glazbi, sa singlovima “Piggy” i “This Means War”, kao i najnovijem “An Artist Is An Artist”, a velika dolazeća turneja bit će posveta 30. godišnjici rada.