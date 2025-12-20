Obavijesti

NEPREPOZNATLJIV JE

Vragolasti dječak iz "Sam u kući 3" odustao je od glume, evo kako izgleda nakon 28 godina

Piše Nora Horvat,
Čitanje članka: 1 min
Foto: IMDB

Nakon što su prva dva filma "Sam u kući" postigla golem uspjeh i lansirala Culkina u svjetsku slavu, glumac je odbio snimiti treći nastavak. Produkcija je tada priliku dala Alexu D. Linzu.

Bio je prvi dječak koji je nakon Macaulayja Culkina preuzeo glavnu ulogu u popularnoj franšizi „Sam u kući“. Nakon što su prva dva filma postigla golem uspjeh i lansirala Culkina u svjetsku slavu, glumac je odbio snimiti treći nastavak. Produkcija je tada priliku dala Alexu D. Linzu, koji je imao nimalo lak zadatak – zamijeniti jedno od najprepoznatljivijih dječjih lica devedesetih.

Alex je u vrijeme snimanja imao samo osam godina, no uspio je donijeti novu energiju, humor i zabavu publici diljem svijeta. Ipak, „Sam u kući 3“ nije bila njegova prva filmska uloga. Već ranije privukao je pažnju u filmu „Jednog lijepog dana“, gdje je glumio uz holivudske zvijezde Michelle Pfeiffer i Georgea Clooneyja.

Tijekom djetinjstva i adolescencije pojavio se u još nekoliko filmova i televizijskih serija, a među zapaženijim projektima ističe se obiteljski film „Veliki potez“, u kojem je imao glavnu ulogu. Unatoč solidnoj glumačkoj karijeri, Alex je s vremenom shvatio da se ne vidi dugoročno u tom poslu.

EXCLUSIVE: Table for 1 ! Home Alone 3 Star Alex D. Linz Looks Unrecognizable As He Makes Rare Public Outing By Grabbing A Burger In Los Angeles - 11 Dec 2023
Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Odlučio je napustiti glumu i usmjeriti se na obrazovanje. Tijekom srednjoškolskih dana kratko se okušao i u glazbi, svirajući u lokalnom bendu, no ni glazbena karijera nije se nastavila. Godine 2011. diplomirao je na Sveučilištu u Kaliforniji, a šest godina kasnije, 2017., na istom je sveučilištu stekao magisterij iz urbanog i regionalnog planiranja.

Prema pisanju britanskog lista The Sun, Alex se danas bavi pravnim poslovima, daleko od reflektora i filmskih setova. Javnost ga rijetko ima priliku vidjeti – fotografi su ga posljednji put snimili prije dvije godine na ulicama Los Angelesa. Nekadašnja dječja zvijezda tada je izgledala gotovo neprepoznatljivo, s naočalama, duljom kosom i bradom.

