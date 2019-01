Vranješ provocira Karleušu na Instagramu i šalje joj poruke...

I dok se pjevačica Jelena Karleuša (40) pokušava oporaviti nakon porno skandala s nogometašem Ognjenom Vranješom (29), on joj jednostavno ne da mira. Nakon što je, kako tvrde srpski mediji, u javnost pustio gole fotografije i snimke Karleuše, sada ju je namjerno 'kopirao' kako bi joj dao do znanja da ne misli stati s provokacijama.

Tako je na svoj Instagram story objavio video gdje drži prekrižene noge na fotelji, baš kao što je to Jelena učinila i objavila kada je otišla svom suprugu Dušku Tošiću (34) u Kinu.

Duško je jučer proslavio rođendan u društvu svoje 'nestašne' supruge, a Karleuša je objavila fotografije s proslave.

- Dok su bili u vezi, Jelena i Ognjen su često razmjenjivali škakljive snimke i fotografije. S obzirom na to su živjeli u različitim državama i da nisu mogli često da se viđaju, morali su nekako da održavaju uzavrelu strast koja je između njih buktala. Jednom prilikom, kada ga je posjetila u Ateni dok je on igrao za grčki AEK, zajedno su se snimili tokom seksa. To je bilo u kolovozu 2017. godine. Tada je nastao jedan od najboljih kućnih filmova za odrasle, to vam tvrdim - pričao je izvor blizak bosanskom reprezentativcu za Kurir.

Izvor je također tvrdio kako je Jelena ponudila Ognjenu 2.5 milijuna kuna da ne objavi njihovu porno snimku.

- Ona zna da postoji opasnost da eksplicitni video svakog trenutka dospije u javnost i ne žali dati novce da to spriječi. Odmah je pozvala Vranješa i ponudila mu 300.000 eura za snimku. On nije htio čuti za to, samo joj je tresnuo slušalicu. Svjestan je da je sada drži u šaci, a novac mu nikad i nije bio motiv da pikantne detalje iz njihove veze objavi javnosti - zaključio je izvor.

U međuvremenu je, kako tvrde srpski mediji, pjevačica zbog stresa završila u bolnici, nakon koje je iste večeri povela djecu i sjela na avionski let za Kinu, gdje pokušava izgladiti situaciju sa suprugom.