'Vratila bih se živjeti u Srbiju jer u Los Angelesu djeca mijenjaju spol, bez dozvole roditelja...'

Glumica i manekenka Dajana Gudić već godinama živi i radi u Los Angelesu, a ovog tjedna je gostovala u emisiji 'AmiG show'. Voditelji emisije su je upitali bi li se vratila živjeti u Srbiju za stalno.

- A to me svi pitaju. Da me netko to pitao prije 10 ili pet godina rekla bih ne, ali pošto je u Los Angelesu postalo sve nenormalno i djeca mijenjaju spol sa šest godina, bez dozvole roditelja... Sve je postalo toliko bolesno - rekla je Dajana i ostavila sve u šoku.

Voditelj ju je upitao je li to istina, a glumica mu je dala objašnjenje kako ona smatra da to funkcionira.

- Djeca sa šest godina u školi mogu reći da se osjećaju da su u pogrešnom tijelu i počinju piti hormone, bez dozvole roditelja. Tako da odgovorim na pitanje. Da! Vratila bih se - zaključila je Dajana.

Ranije u emisiji voditelj ju je pitao tko joj je celebrity crush, odnosno koja slavna osoba joj je privlačna.

- U Americi su me pitali tko mi je celebrity crush, ja sam rekla i onda se on javio, iako ima ženu i djecu, i piše mi u DM: 'Cao' - izjavila je

Voditelj ju je potom pitao o kojem slavnom muškarcu je riječ?

- U Americi sam rekla, jao, za Brada Pita - kaže Dajana.

- I javio ti si i nisi mu odgovorila - upitao ju je voditelj.

- Imala sam dečka, on ženu i to sve. Tako da... - odgovorila je ona.

'On nema Instagram', 'Evo je, sad mi je Angelina Jolie pričala o tome na kavi', 'Ja sam bio fejk profil', 'Uopće ne lažeš', komentirali su šaljivo gledatelji.

Brad Pitt nema službeni Instagram profil, već se iza svih profila s njegovim imenom kriju fanovi, stoga se glumici možda javila neka fan stranica. S druge strane, nju na Instagramu prati više od 740.000 ljudi.

- Nakon pet dana življenja u Los Angelesu upoznala sam Leonarda Di Caprija i preko njega još mnoge poznate ljude koji su mi kasnije pomogli i sa kojima sam radila mnoge projekte. Taj krug poznatih osoba u Los Angelesu je jako mali i kad vide da nisi fan, da ih ne slikaš, prihvate te i postaneš dio njihove grupe - izjavila je ranije, piše Radio Sarajevo.

Dajana Gudić pojavila u filmu 'All-Star Weekend' Jamieja Foxxa. U njemu su glumili i Gerard Butler, Robert Downey Jr., Benicio Del Toro... Dok je 2022. godine ostvarila ulogu u filmu 'Dyad', redatelja Patricka Flahertyja.