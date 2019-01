Vratite se na plesni podij i osjetite ritam uz dance 90-ih

Sjećate li se ludih dance hitova 90 tih godina kada su plesnim podijima vladali I Bee, E.T, Minea, Ella, Emilija, Senna M, Mandi, Kasandra, Nina Badrić, Colonia, pa čak i Toni Cetinski, Dino Dvornik, Oliver, Sandi i mnogi poznati pjevači, koji su zakoračili u ove zabavne i plesne ritmove. Je li vas tresla šumica ili pregazio vlakić? Jeste li pjevali tek je 12 sati dok ste tek izlazili iz kuće van u noćni život? Dance beat bio je trend, hitovi su se nizali jedan za drugim, a klubovi su bili rasprodani.

Pravi plesni maraton, koji će vam pomoći i da skinete koje kilicu nakon božićnih i novogodišnjih praznika 2.2.2019. pripremio je Metropolis club dovodeći dvije dance kraljice I Bee i Mineu.

IBee, Ivana Banfić, pošteno je zatresla dance razdoblje svojim hitom Šumica i možemo slobodno reći da je istinska dance kraljica i spada u vodeća dance i pop glazbena imena Hrvatske, a i šire regije. Energična I Bee svojim live nastupom dobro će razgibati sve ljubitelje dance ritmova, a i one koji to nisu, ali će se lako prepustiti zaraznim zvukovima nekad najtraženije plesne muzike na ovim prostorima. Da se plesna muzika vraća i na naše tržište, pokazuje novi hit Vrati me u disko IBee&TT&Radiofonik koji se već vrti u radijskim eterima. Tekst pjesme potpisuju Predrag Martinjak i Tomislav Tržan, glazbu i produkciju Predrag Martinjak, a spot IZOOM.

Minea također omiljena pjevačica iz tog razdoblja, više puta nagrađivana na festivalima širom Hrvatske, ali i u susjedstvu. Njene najpoznatije pjesme su 'Good boy', 'Vrapci i komarci, 'E, pa neka', 'Rano', 'Da me ‘oće Stipe' i mnoge druge.

Uz nastupe dance kraljica, pravi dance DJ-i podsjetit će vas svih domaćih i stranih dance hitova i zakoračiti u razdoblje 90tih kako muzikom tako i dodatnim efektima. Poseban gost ove vesele večeri bit će Davor Dertar Drele, koji će otpjevati par svojih plesnih hitova svog banda Dreletronic iz devedesetih. Uz litru i vodu i 'Čavel v glavi', 'Zagorje Delite', 'Čušpajz' i ostale uspješnice, zabave zasigurno neće nedostajati.

Ako još niste, pridružite se eventu prekopajte ormare i pronađite nešto veselo za odjenuti, kako bi se uklopili jer su šljokice i kričave boje dobro došle. Ulaznice možete nabaviti u sustavu Eventim, na kioscima Tiska, u klubu Metropolis (svakim danom 09:00h – 02:00h) po pretprodajnoj cijeni od 40 kn, a na dan koncerta 60 kn.

