Vrgoč: 'Ljudima želimo pokazati da smo tu, da smo za njih ovdje’

Nakon programa ‘HNK u vašem kvartu’, nacionalni teatar poziva građane da u subotu dođu u njihov kvart, na otvorenje novoga programa

<p>Kad smo završili s programom “HNK u vašem kvartu”, razmišljali smo bilo bi pristojno, kad su nas toliko toplo primili po raznim zagrebačkim kvartovima, da i mi građane pozovemo u naš kvart, rekla je <strong>Dubravka Vrgoč</strong>. Intendantica zagrebačkog HNK poziva publiku i sve zaljubljenike u teatar, ali i one koji će to tek postati, da u subotu dođu na otvorenje “Ljetnih večeri HNK u Zagrebu”. Da se zajedno, uz vrhunski umjetnički program, kaže, vratimo u neku normalu ili barem privid normale.</p><p>- Želja nam je da naši ansambli na cijelom prostoru Trga Republike Hrvatske izvode popularne programe. Zamišljeni su kao interaktivni, a uz vrhunske umjetničke doživljaje, svrha im je i druženje. Želimo ljudima pokazati: ‘Tu smo, za vas smo ovdje, jer samo s vama i možemo nešto napraviti’ - kaže Vrgoč.</p><p>Dodaje da im je publika iznimno nedostajala zadnjih mjeseci. Samo za njih će u subotu, na dan otvorenja ispred zgrade HNK, izaći sva tri ansambla - drama, balet i opera. Slušat će se operne arije, recitirati hrvatska proza, a baletni program bit će isti kao i na Dan državnosti. Veseli je što je zagrebački HNK tijekom korone postao popularno okupljalište.</p><p>- Dolazile su različite generacije ljudi, okupljali se koliko su mogli na klupicama, stepenicama kazališta. Naš teatar ima energiju, nešto je posebno u njemu. Jednostavno se stvorila sinergija između građana i teatra, ljubav. Kazalište je postalo mjesto identifikacije, okupljanja... - priča intendantica.</p><p>“Ljetne večeri u HNK u Zagrebu” nastale su u specifičnoj situaciji radi korone, no svi se nadaju da će program uspjeti i biti tradicionalan, da će publika prepoznati iskrene namjere te ih podržati.</p><p>- Na svečanosti u povodu Dana državnosti bilo je jako puno ljudi, pa i sad pozivamo građane da dođu - kaže Vrgoč te dodaje kako želi da ovakvo kazalište izvan zgrade bude mjesto susreta i veselja. Publici će se u subotu dijeliti program s rasporedom ostalih izvedbi.</p>