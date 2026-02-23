Obavijesti

Show

Komentari 0
MILJENICA HOLLYWOODA

Vrhunac karijere doživjela je dok je bila na pauzi, a privatno živi pravu holivudsku bajku

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
Vrhunac karijere doživjela je dok je bila na pauzi, a privatno živi pravu holivudsku bajku
11
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Od uspješnica "Vrag nosi Pradu" do "Oppenheimera", Emily Blunt se ostvarila kao miljenica Hollywooda, a privatno uživa u sreći s poznatim kolegom. Danas slavi 43. rođendan.

Admiral

Glumica Emily Blunt rođena je 23. veljače 1983. u Londonu, a malo je tko mogao naslutiti da će jednoga dana postati jedna od najcjenjenijih glumica svoje generacije i miljenica Hollywooda.

PREPUSTILA JE KOLEGICI Zaradila bi i preko 80 milijuna dolara, ali je Emily Blunt odbila ulogu: 'Ona je bila puno bolja'
Zaradila bi i preko 80 milijuna dolara, ali je Emily Blunt odbila ulogu: 'Ona je bila puno bolja'

Već s 18 godina osvojila je kazališne daske ulogom Julije u „Romeu i Juliji“, a ubrzo je zablistala uz legendarnu Judi Dench na londonskoj pozornici. Britanska televizija brzo ju je prigrlila, gledali smo je u serijama poput "Foyle’s War" i "Agatha Christie: Poirot", no pravi proboj u vrh Hollywooda tek je uslijedio.

Premiere of the film "Oppenheimer" in Paris
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS - ilustrativna fotografija

Godina 2006. bila je prijelomna. Ulogom u hit-filmu "Vrag nosi Pradu", uz Meryl Streep, Blunt je osvojila nominaciju za Zlatni globus i pažnju cijelog svijeta. Iako tada nije osvojila nagradu, ubrzo je pokazala da je njezina karijera tek u uzlaznoj putanji. Niz uspješnica se nastavio: "The Young Victoria", "Looper" te akcijski spektakl "Edge of Tomorrow" uz Toma Cruisea učvrstili su njezin status velike zvijezde. Publiku je oduševila i u mjuziklu "Into the Woods", a potom i u napetom trileru "Sicario". No pravi obiteljski i profesionalni pogodak dogodio se s horor-hitom "A Quiet Place", koji je režirao njezin suprug John Krasinski.

Vanity Fair Oscar Party - Los Angeles
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Iako je 2023. uzela kratku pauzu od glume, Blunt je te godine doživjela jedan od vrhunaca karijere. U biografskom spektaklu "Oppenheimer" utjelovila je Kitty Oppenheimer, suprugu znanstvenika kojeg je igrao Cillian Murphy. Tada je osvojila sedmu nominaciju za Zlatni globus i prvu nominaciju za Oscara. Vijest o nominaciji za Oscar je doznala dok je šetala psa u Brooklynu.

- Imala sam kratki slom nasred ulice - priznala je glumica. Iste godine pojavila se i u Netflixovu filmu "Pain Hustlers".

UZELA PAUZU Emily Blunt otkrila: 'Povlačim se na neko vrijeme iz glume...'
Emily Blunt otkrila: 'Povlačim se na neko vrijeme iz glume...'

Prije holivudske bajke, Blunt je ljubila kanadskog pjevača Michaela Bubléa, s kojim je bila u vezi od 2005. do 2008. godine.

Sudbonosno „da“ izrekla je 2010. Johnu Krasinskom. Par danas ima dvije kćeri, Hazel i Violet, a njihova suradnja na serijalu „A Quiet Place“ pokazala je da su jednako skladni pred kamerama kao i izvan njih.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 23. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Nevjerojatno! Evo u čemu je Saša Kopljar vodio Dnevnik
NASMIJAO SVE

Nevjerojatno! Evo u čemu je Saša Kopljar vodio Dnevnik

Na fotki je u sakou, košulji i kravati. No donji dio kombinacije čini ono što gledatelji na malim ekranima ne vide. Zahvalio je dizajneru koji mu pomaže oko odjeće
Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' postala voditeljica: Pogledajte kako se snašla
U NOVIM 'VODAMA'

Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' postala voditeljica: Pogledajte kako se snašla

Snimka na kojoj Laura intervjuira mlade sportaše objavljena je na TikToku i brzo je postala viralna. Neki su joj pisali kako je dečke trebala pitati za njihov datum rođenja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026