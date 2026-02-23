Vrhunac karijere doživjela je dok je bila na pauzi, a privatno živi pravu holivudsku bajku

Glumica Emily Blunt rođena je 23. veljače 1983. u Londonu, a malo je tko mogao naslutiti da će jednoga dana postati jedna od najcjenjenijih glumica svoje generacije i miljenica Hollywooda.

Već s 18 godina osvojila je kazališne daske ulogom Julije u „Romeu i Juliji“, a ubrzo je zablistala uz legendarnu Judi Dench na londonskoj pozornici. Britanska televizija brzo ju je prigrlila, gledali smo je u serijama poput "Foyle’s War" i "Agatha Christie: Poirot", no pravi proboj u vrh Hollywooda tek je uslijedio.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS - ilustrativna fotografija

Godina 2006. bila je prijelomna. Ulogom u hit-filmu "Vrag nosi Pradu", uz Meryl Streep, Blunt je osvojila nominaciju za Zlatni globus i pažnju cijelog svijeta. Iako tada nije osvojila nagradu, ubrzo je pokazala da je njezina karijera tek u uzlaznoj putanji. Niz uspješnica se nastavio: "The Young Victoria", "Looper" te akcijski spektakl "Edge of Tomorrow" uz Toma Cruisea učvrstili su njezin status velike zvijezde. Publiku je oduševila i u mjuziklu "Into the Woods", a potom i u napetom trileru "Sicario". No pravi obiteljski i profesionalni pogodak dogodio se s horor-hitom "A Quiet Place", koji je režirao njezin suprug John Krasinski.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Iako je 2023. uzela kratku pauzu od glume, Blunt je te godine doživjela jedan od vrhunaca karijere. U biografskom spektaklu "Oppenheimer" utjelovila je Kitty Oppenheimer, suprugu znanstvenika kojeg je igrao Cillian Murphy. Tada je osvojila sedmu nominaciju za Zlatni globus i prvu nominaciju za Oscara. Vijest o nominaciji za Oscar je doznala dok je šetala psa u Brooklynu.

- Imala sam kratki slom nasred ulice - priznala je glumica. Iste godine pojavila se i u Netflixovu filmu "Pain Hustlers".

Prije holivudske bajke, Blunt je ljubila kanadskog pjevača Michaela Bubléa, s kojim je bila u vezi od 2005. do 2008. godine.

Sudbonosno „da“ izrekla je 2010. Johnu Krasinskom. Par danas ima dvije kćeri, Hazel i Violet, a njihova suradnja na serijalu „A Quiet Place“ pokazala je da su jednako skladni pred kamerama kao i izvan njih.