Zaradila bi i preko 80 milijuna dolara, ali je Emily Blunt odbila ulogu: 'Ona je bila puno bolja'

Britanska glumica Emily Blunt (40) u podcastu 'Happy Sad Confused' otkrila je da je odbila glavnu ulogu u velikom Marvelovom hitu. Zbog ugovornih obaveza odbila je ulogu superjunakinje u Marvelovom svemiru, čekalo ju je snimanje 'Guliverovih putovanja' pa je morala odustati od uloge Crne udovice.

Ulogu je pak objeručke prihvatila Scarlett Johansson i tako profitirala, a na njezin se račun sljedećih godina slilo preko 80 milijuna dolara dok su 'Guliverova putovanja' podbacila u svakom pogledu

Foto: Reuters/Pixsell

Blunt je otkrila kako je Scarlett bila nevjerojatna u prikazivanju žestokog super heroja, dodavši da je smatra najboljom osobom za tu ulogu.

- Ma daj, najbolja djevojka ju je dobila - rekla je glumica u podcastu.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Scarlett se kao Crna udovica pojavila 2010. u filmu 'Iron Man 2'. Zatim je reprizirala poznatu ulogu u nizu drugih filmova kao što su 'Osvetnici', 'Kapetan Amerika' i 'Osvetnici: Kraj igre.' Objavljeno je tada da je Scarlett zaradila oko nevjerojatnih 80 milijuna dolara za tu ulogu u cijeloj franšizi, uključujući i film' Black Widow'.

Blunt je gostujući kod Howarda Sterna svojedobno govorila o toj temi.

- Ugovoreno mi je da radim 'Gulliverova putovanja', iako ga nisam htjela raditi. Bilo je to pomalo tužno za mene jer sam jako ponosna na odluke koje donosim i one mi puno znače, kao i filmovi koje radim, tako da je bilo teško. Oni (Fox) te drže u šaci. Bilo je drugih filmova koje sam željela raditi - otkrila je svojedobno.

Foto: MONICA ALMEIDA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- U nekom sam trenutku shvatila da se moram riješiti ovog neobavezujućeg ugovora jer bi mi samo visio iznad glave, a to nisam željela. U konačnici koliko god bilo teško, mislim da nitko nije očekivao da ću biti prisiljena. Mislim da se nekako voliš nadati da nije tako. Jako mi je, jako, jako stalo do izbora koje donosim. To je sve što imam, izbore koje donosim - rekla je Emily.

Unatoč razočaranju razvojem situacijom, rekla je da je zadržala profesionalizam na snimanju 'Gulliverovih putovanja'.

- Nisam razgovarala o tome ni s kim na setu jer je bilo puno stvarno dragih ljudi s kojima je bilo divno raditi. Zapravo sam se dobro zabavila, nasmijala sa svima njima, ali me boljelo što se to uopće dogodilo - rekla je glumica.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Međutim, na kraju je zaključila kako joj žanr superheroja možda jednostavno ne odgovara.

- Volim Iron Mana i kad mi je ponuđena Crna udovica, bila sam opsjednuta Iron Manom. Htjela sam raditi s Robertom Downeyjem Jr. Bilo bi nevjerojatno. Ali ne znam jesu li filmovi o superjunacima za mene. Nisu moj stil. Ne sviđaju mi ​​se, zaista - rekla je Emily jednom prilikom.