Ili ćemo se udružiti ili umrijeti: 'Igra prijestolja' donosi smrt...

Svijet voli pobjednike, voli zlatno znamenje, kada si prvi, svega si vrijedan, na tronu može biti samo jedan, pjeva Colonia u svojem istoimenom hitu, koji bi, da je 'Igra prijestolja' hrvatska serija, vjerojatno bio naslovna pjesma.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1192893 / ]

Jer Indira je skoro pa 20 godina prije početka emitiranja serije dobro opisala situaciju u ovom nemilosrdnom fiktivnom svijetu. A u utrci za pobjedu ostalo je jako malo ljudi. I Bijeli šetači koji nisu ljudi. Ali svejedno žele pobijediti, tj. pobiti sve. I zmajevi koji nemaju pretjerane ambicije osim hranjenja.

Foto: YouTube

Natrag na temu, osma, posljednja sezona 'Igre prijestolja' kreće s emitiranjem u Hrvatskoj od ponedjeljka, 15. travnja. Milijuni gledatelja širom svijeta čekaju rasplet borbe za taj prokleti tron, a kandidata više nema tako puno...

U početku serije imali smo bitku pet kraljeva, kasnije se pojavio i kralj s one strane Zida, naravno, tu su i već spomenuti Bijeli šetači koji se također vole razbacivati titulama pa i oni imaju svojega kralja, ali više-manje George R. R. Martin ih je u međuvremenu sve ubio.

Foto: YouTube

Nije se libio ovaj pisac u istoj epizodi ubiti i više glavnih likova i svima nam zadati traume od posjeta vjenčanjima, ali gotovo nitko, osim glumaca i nekoliko producenata, kao i Severine koja je prisustvovala njujorškoj premijeri, nema pojma što nam je Martin spremio za sam kraj.

- Možda će ostati samo zima i smrt - rekao je Martin prije nekoliko godina kad su ga upitali za kraj serije, što se, kako se ovaj spektakl bliži kraju, čini kao sve izglednija i izglednija situacija. Vječna borba dobra i zla prisutna je i ovdje, međutim, sad bi to mogla postati borba za preživljavanje. Hoće li se Martin povesti za većinom pa će na kraju pobijediti dobrota i Daenerys koja će tron dijeliti s nećakom - ljubavnikom Jonom Snowom, ili ćemo imati masovno istrebljenje, saznat ćemo krajem svibnja.

Foto: YouTube

Ali jedno je sigurno - preostali likovi su itekako spremni za preživljavanje. Jer svaki od njih je preživio epsku količinu sra**a. Dio zasluženo, dio ne, ali valjda ona stara 'što te ne ubije, to te ojača' vrijedi i ovdje, pa će svu preostalu damu i gospode biti itekako teško ubiti. Uostalom, neki od njih bili su mrtvi, pa su sad opet itekako živi.

Foto: screenshot/Youtube/Twitter

Pa krenimo s preživjelima. Za početak, tu je možda i najoštećeniji iz cijelog serijala, kopile Sjevera, Jon Snow. Fraza 'you know nothing Jon Snow' već se duboko urezala u pamćenje svih gledatelja, često su mu govorili da je glup i neinformiran, ali to je za ovog ricavog, sitnog borca najmanja od svih trauma.

Maćeha, pokojna Catelyn Stark, nije ga voljela, nadala se da će umrijeti, tati Nedu su mu odsjekli glavu, prvu ljubav i seksualnu partnericu ubili su mu pred očima, pa je i sam malo umro, a valjda će ubrzo doznati i da se s novom simpatijom, majkom zmajeva Daenerys Targaryen, ne bi trebao zabavljati.

Čak i ako na kraju zavlada carstvom, čim se malo opusti, ovog mladića mogao bi uhvatiti žestoki PTSP koji će nekog psihijatra iz tog vremena učiniti jako bogatim čovjekom. Tu je onda i spomenuta majka zmajeva. Brat Vyseris, kojeg ne možemo opisati nikako drugačije nego debil, prodao ju je vođi nekakvih divljaka na konju koji ju je silovao, ali Daenerys se nekako prilagodila cijeloj situaciji i zavoljela je svojeg Khala Drogu.

Ljubav nije dugo trajala, ne zbog razlika u karakteru nego zbog navike Georga R.R Martina da ubija ljude. Usput je i izgubila dijete, malo kasnije je shvatila da joj vatra ne može ništa te je na ovaj svijet donijela tri zmaja.

Više o igri prijestolja pročitajte u specijalu 24Caffea koji u petak dolazi uz tiskano izdanje 24sata.

Foto: HBO

Tema: FILM