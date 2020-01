'Vrtlarica' se vratila na ekrane: Primam puno poruka gledatelja

Moj suprug i ja i dalje radimo zajedno kao i prije. On je redatelj i snimatelj emisije, a ja sam scenaristica i voditeljica, priča nam Kornelija Benyovsky Šoštarić (51). Nakon što je prije dvije godine prekinuto snimanje kultne emisije, “Vrtlarica” se vratila na male ekrane. Kornelija nam ističe da se s povratkom serije vraća i njezin suprug, redatelj Nino Šoštarić jer, kaže, nema smisla mijenjati redateljski i snimateljski rukopis nego usavršavati.

- Drago mi je što emisija ide dalje, prije svega zbog gledatelja. Dobila sam ogromnu podršku putem društvenih mreža i to je najbolji mogući poticaj. Da budem iskrena, podrška mi je potrebna jer nije lako snimati ljeti na 40 stupnjeva ili se smrzavati zimi. Snimati emisiju o vrtlarstvu zahtijeva puno rada jer treba istodobno raditi u vrtu, brinuti se o biljkama i sve to snimati - objašnjava.

Dodaje da joj je posebno teško bilo snimati u svibnju i lipnju prošle godine jer je stalno padala kiša.

- Nije baš jednostavno napraviti plan snimanja, rasporediti ljude i radno vrijeme i onda otkazati zbog lošeg vremena. Zbog toga je planiranje emisije teže u velikom sustavu kao što je HRT nego kad su timovi manji i fleksibilniji. O tome je bilo govora i tijekom našeg rada na HRT-u - ističe.

Kornelija smatra kako snimati “Vrtlaricu” znači biti spreman u svakom trenutku izaći na teren jer biljke i priroda nameću svoj tempo. Za voditeljicu, ističe, biljni svijet je neiscrpan, zato misli da joj život nije dovoljan da pokaže i nauči ljude sve što bi htjela. U novih 12 nastavaka serije bitno joj je, dodaje, da sadržaj bude aktualan i da prati realnu situaciju u prirodi.

- Ove sezone najveći su mi izazov klimatske promjene i tome sam se kao specijalist za organsko vrtlarstvo najviše posvetila - rekla je i dodala da je Hrvatska prilično zaostala po pitanju eko-uzgoja i da se tome treba ozbiljno posvetiti. Iako savjetima želi podučiti što više ljudi, tvrdi da bi bilo nerealno očekivati da se generacije oduševe vrtlarstvom.

- To bi bilo kao da od mene očekujete da se zainteresiram za nogomet. Nismo svi isti, no u svakoj generaciji postoje ljudi koje zanima priroda, problemi okoliša, zdrava prehrana i uzgoj. To su teme koje zanimaju i velik broj mladih ljudi u Europi, no kod nas je taj broj bitno manji - kaže.

Pretpostavlja da je zanimanje za vrtlarstvo dio sazrijevanja i društva. No s veseljem nam govori da na njezine vrtlarske radionice dolazi sve veći broj mladih ljudi. Kornelijina ljubav prema vrtlarstvu nije se rodila odmalena. Gradsko je dijete i doticaj s biljkama nije joj išao dalje od cvjetnih lonaca majke.

- Voljela sam životinje i to je i dalje konstanta u mom životu. Ljubav prema vrtlarstvu došla je kasnije - objašnjava nam voditeljica. Vegetarijanka je, tako da ne postoji povrće i voće koje ne voli i ne jede.

Kad nije u vrtu, voditeljica se odmara kad ide u šetnju sa psom ili kad se nađe na kavi s prijateljicama, a suprug Nino je, kako nam kaže, osvaja svakim danom sitnicama kojima je nastoji razveseliti.

