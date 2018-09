Vruća boca istine: 'Ispale su mi grudi dok sam plesala na šipci'

Neven Ciganović mi je u polufinalu rekao da izgledam kao da obavljam veliku nuždu. Taj komentar nije me povrijedio jer ga ne smatram kompetentnim za ovaj show, rekla je jedna od natjecateljica showa Plesni izazov Petra Kolarić (28) iz Zagreba. Ona ima svoj studio gdje trenira cure plesu na šipci.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nemam nikakve rekvizite i naravno da mi točka ne može izgledati profesionalno. Nisam imala ni šipku, ni fotelju, niti adekvatan pod na kojima inače redovito treniram. Morala sam maksimalno improvizirati i u 15 minuta pripremiti točku, a to je gotovo nemoguće, odbrusila je Petra Cigiju. Smatra i kako bi Neven više pozornosti trebao posvetiti komentarima na njihov izgled, odnosno kostimografiju, a manje koreografiji. Petra dodaje kako joj nadmetanja u Plesnom izazovu nisu bila jednostavna.

- Najteža mi je bila završna koreografija. Moje tijelo nije naviklo na trzaje na ritam, već na fluidne pokrete i ples ispod ritma glazbe - rekla je. Nakon godina rekreativnog bavljenja plesom, u travnju ove godine otvorila je studio Gold Palace u Zagrebu, gdje trenira sve generacije žena. Najstarija članica ima 55 godina.

- Na ulazu u studio stavili smo znak na kojem je prekrižen lik muškarca. Oni kod nas nemaju što raditi jer je to ples isključivo za žene i one to rade isključivo radi sebe - rekla je. Trening im traje dva sata, a u dvorani nemaju ogledala.

- Nismo mi tu da tražimo savršen pokret gledajući se u ogledalo, već da u svakom tom pokretu uživamo, jer što se bolje osjećamo u plesu, to bolje izgledamo - rekla je Petra. Tako je shvatila i Plesni izazov.

- Mislila sam da će djevojke biti umišljene, ali su me oduševile. To mi je najbolje što sam dobila od showa. Brine me jedino što nažalost, okolina još uvijek ovu vrstu plesa povezuje sa striptizom, ali svatko tko proba ovaj pokret, uvjerit će se da je to nešto sasvim drugo, nešto što smiruje čitavo tijelo i um - rekla je. U trećoj epizodi Petra i konkurentica Lea Milanović (22), oduševile su sve svojim vrućim plesom na stolici.

Polina Golubeva, fitness trenerica i plesačica, izazvala je Leu Milanoviću na boci istine da pleše u visokim štiklama. Plesačica orijentalnog plesa uglavnom pleše bosa, ali je izazov prihvatila.

Kako je prošao i Livijin ples u bazenu i jesu li djevojke prihvatile sve međusobne izazove, saznajte u trećoj epizodi na Youtube kanalu 24sata.

