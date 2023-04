'Vruća roba' stiže na Jarun: Stiže više od 70 DJ-eva na četiri zagrebačke megapozornice

LMF festival nikad nije bio spektakularniji. Ovogodišnje izdanje najvećeg zagrebačkog open-air festivala može se pohvaliti impozantnim line-upom, brojnim festivalskim doživljajima te interaktivnim sadržajima, koji će oduševiti posjetitelje iz cijelog svijeta. Ove će godine, od 15 do 17. lipnja 2023. na zagrebačkom Jarunu sve ljubitelje elektronske glazbe i jedinstvenog festivalskog ugođaja, dočekati više od 70 DJ-eva na čak četiri megapozornice: main, techno, city i r’n’b stageu. Iako je Let The Music Be Free (LMF) jedan od najmlađih hrvatskih festivala, ovogodišnji lineup s mnogim svjetskim zvijezdama potvrdio je da je i jedan od najtraženijih.

Isplanirajte već sad još jedan produženi vikend u lipnju, a četvrtak, 15. lipnja rezervirajte za zvijezde poput Above&Beyond, Adama Beyera, Artbata, Manuela De La Marea, Phila&Dereka iz Cerclea, Stana Koleva i Technasiju.

Trance trio Above & Beyond, čine Finac Paavo Siljamaki, Englez Jono Grant i Irac Tony McGuiness. Na listi najpopularnijih svjetskih DJ-a, ovaj trojac zauzeo je 16. mjesto dok su u Velikoj Britaniji na visokom četvrtom. Na zagrebački Jarun dolazi i Adam Beyer, 46-godišnji Šveđanin, osnivač Drumcode Recordsa i jedan je od švedskih predvodnika elektronske glazbe devedesetih. Phil&Derek zajedno rade više od sedam godina, a počeli su kao Cercleov umjetnički direktor te izvršni direktor i osnivač. Okupljeni u brendu Cercle željeli su svijetu ponuditi spoj elektronske glazbe, kulturne baštine i krajolika pa su partyje organizirali u mnogim dvorcima i jedinstvenim parkovima prirode, a u Hrvatskoj se Cercle projekt održao na Plitvičkim jezerima (Disclosure), Skywalku Biokovo(Gorgon City ), a snimali su i na terasi dubrovačke utvrde Revelin (Hot Since 82).

U petak, 16. lipnja ne propustite Claptonea, Dombreskyja, Johna Summita i Sonnyja Foderu.

Claptone je njemački duo, no kako stalno nastupa sa zlatnom maskom, njihov identitet ostaje i dalje dobro čuvana tajna. Claptone se može pohvaliti činjenicom da je uvršten u deset najboljih svjetskih DJ-a, a nastupao je na festivalu Tommorowland te u najpoznatijem klubu na Ibizi, Pachi. Quentin Dombresky francuski je producent koji je posljednjih godina postao megapopularan diljem svijeta, a svake godine nastupa na brojnim festivalima kao što je američki Hard Summer. John Summit na listi je najpopularnijih DJ-a do 28 godina i ponosan je vlasnik hita Deep End Sidepiece Remix, a nastupao je na brojnim svjetskim festivalima pa tako i na Coachelli.

U subotu posljednjeg dana LMF festivala ne propustite Argyja, Anfisu Letyago, Camelphata, Fidelesa, Freda Lenixa i Metodija Hristova. Mnogi željno iščekuju grčku senzaciju, Argyja, koji živi u Berlinu, gradu u kojem je vrlo brzo postao legenda elektronske underground scene. Publiku svakako ima i atraktivna Anfisa Letyago. Rođena u Sibiru, Anfisa se seli u Italiju gdje započinje uspješnu karijeru, a na tom putu pomogao joj je legendarni Carl Cox.

Britanski duo CamelPhat još je jedno ime koje dolazi u hrvatsku metropolu stoga ne propustite ovaj jedinstven glazbeni događaj.

Nakon prošlogodišnjeg uspješnog trodnevnog spektakla s više od 25.000 posjetitelja, LMF festival i ove će godine prodrmati hrvatsku metropolu te okupiti istinske zaljubljenike elektronske glazbe, koji sada mogu nabaviti jednodnevne ulaznice za ovaj najveći open-air festival u Zagrebu na ovome linku: https://lmffestival.com/tickets/.

Detaljan raspored vaših omiljenih izvođača možete doznati ovdje: https://lmffestival.com/#lineup.

