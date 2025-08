Vruće izdanje Kylie: Ružičasti grudnjak i dekolte na izvol'te!

Kylie Jenner pokazala je svoj dekolte u jarko ružičastom grudnjaku dok je pozirala za zavodljive Instagram fotografije u četvrtak. Okretala je glave u dvodijelnom kombinezonu marke Alo.

Majka dvoje djece pokazala je svoju zapanjujuću figuru dok je spuštala svoje bijele vruće hlačice prije nego što je odjenula odgovarajući ružičasti komplet.

Foto: Instagram

Kylie je 2023. za magazin Interview priznala kako se podvrgnula povećanju grudi, ali tvrdi da svoj izgled prvenstveno postiže filerima.

Kyliein plastični kirurg dr. Garth Fisher poznat je kao čovjek koji stoji iza mnogih zahvata obitelji Kardashian i Jenner. Uglavnom je poznat po tome što je izveo vrhunski facelifting na Kris Jenner u jednoj od epizoda serije Keeping Up with the Kardashians.

Foto: Instagram

Kylie je dobila dvoje djece tijekom svoje petogodišnje, povremeno prekidane veze s Travisom Scottom, koja je završila 2022. godine.

Prije Travisa, Kylie - koja sada hoda s Timothéeom Chalametom - bila je u vezi s reperom Tygom, tada 25-godišnjakom, 2014. godine, kada je imala 17 godina, ali su prekinuli svoju vezu samo tri godine kasnije.

Foto: Instagram

Kylie je započela svoje ljeto na jahti u Veneciji sa sestrom Kendall, mamom, kćeri Stormi i sinom Aireom. Na društvenim mrežama, podijelila je trenutke s obitelji.

Foto: Instagram