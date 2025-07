Vruće ljeto u MSU-u: Ovoga petka nastupaju Djeca! i MRFY

Pokvareni, garažni rock bend Djeca! čine ovisnici o buki koji se hrane bukom i vibracijama. Od mladih dana zvučnim eksplozijama ispituju nosivost zidova novozagrebačkih garaža koje su bile plodno tlo za sazrijevanje njihovog zvuka. Svojim bahatim glazbenim izričajem masiraju unutarnje organe te oslobađaju duh publike. Inspirirani slobodom uma stvaraju glazbu koja svoj puni potencijal ostvaruje na live svirkama. Vjeruju u moć glazbe i energije koja nastaje među ljudima.

Foto: promo

Novi album „Novo željezo“ nasljeđuje njihov hvaljeni prvijenac „Kad čuješ ovaj zvuk” iz 2022. godine, kada su se u kratkom roku nametnuli kao jedno od istaknutijih novih rock imena domaće glazbene scene. Nakon objave albuma, tada je uslijedilo i impresivan samostalni nastup u Tvornici kulture, kao i priznanje u obliku nagrade Rock&Off.

MRFY, bend iz Novog Mesta, već više godina trese slovenske i regionalne pozornice.

Svoj prvijenac Story, s hitovima Umru zate, Anakin, Tretje oko i Klic momci su predstavili široj publici 2018. u Kinu Šiška. Tijekom karantene 2020. godine, u suradnji s Matter, predstavili su singl Zonzei, a 2021. godine najavili novu ploču pjesmom Zaljubila, da bi kasnije objavili i Prjatučki koja je nagrađena Zlatom piščali za pjesmu godine.

Foto: promo

U proljeće 2022. objavljuju novi singl Angeli, potom i dugo očekivanu novu ploču s naslovom Use koju su predstavili u dva puta rasprodanom Kinu Šiška. Njihov najveći koncert do danas je rasprodani Ljubljanski Media Centar (listopad 2023.). Od tada za bend MRFY sve kreće samo uzlazno. Rasprodani koncerti, vrhovi radijskih ljestvica i brojne nagrade – još su svježe tri Zlate piščali za dostignuća u prošloj godini: Izvođač godine, Album godine – Use i Pjesma godine – Angeli. Sada je vrijeme za MRFY 3.0.

Ljeto u MSU održava se od 6. 6. do 11. 7. 2025.