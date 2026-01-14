Obavijesti

GDJE JE NESTAO?

Vrući kadrovi s Balija: Maja u top formi na plaži, ali bez Šime

Maja Šuput je s Balija servirala niz kadrova s plaže u kupaćem kostimu. Forma je tu, samopouzdanje također, sunce i more rade svoje. Sve izgleda točno onako kako bi se od nje i očekivalo. Ali jedan detalj ipak se ne može ignorirati. Na tim fotografijama nema Šime Eleza.
