GDJE JE NESTAO?
Vrući kadrovi s Balija: Maja u top formi na plaži, ali bez Šime
Maja Šuput je s Balija servirala niz kadrova s plaže u kupaćem kostimu. Forma je tu, samopouzdanje također, sunce i more rade svoje. Sve izgleda točno onako kako bi se od nje i očekivalo. Ali jedan detalj ipak se ne može ignorirati. Na tim fotografijama nema Šime Eleza.
Prije nekoliko dana slika s Balija bila je drukčija.
Egzotični Bali, slapovi Kanto Lampo i niz fotografija koje su više izgledale kao kadrovi iz filma nego kao klasične uspomene s putovanja.
U jednom od kadrova Šime podiže Maju, koja mu u zanosu obavija noge oko struka.
Kad nisu bili pod slapovima, boravili su u privatnoj vili Blabnal, skrivenoj od gužve, okruženoj zelenilom i namijenjenoj potpunom miru i privatnosti.
Cijena noćenja u vili kreće se od 490 do 560 eura.
