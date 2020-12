Opa! Vrući poljupci Ivane Knöll u seriji: 'Iskustvo je bilo super'

<p>Najstrastvenija navijačica<strong> Ivana Knöll </strong>(28) može se pohvaliti još jednim angažmanom - zaigrala je u seriji 'Dar Mar', gdje je utjelovila mladu <strong>Bebu</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Meni je bilo iskustvo predivno zato što nikad dosad nisam imala priliku glumiti u takvoj seriji i zaista je to jedno veliko iskustvo i baš mi je drago zbog toga. Rekla sam da bolja prva uloga meni nije mogla biti, - rekla je za<a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/ivana-knoll-otkrila-iskustva-sa-snimanje-serije-dar-mar---630611.html"> IN magazin</a>.</p><p>- Da smo baš gospodin Draško i ja bili banditi, baš sam se pronašla u toj ulozi. Baš mi je bila simpatična i smiješna i to je definitivno onakva kakva sam ja u prirodi. Ne mislim kao bandit nego vrckava, nasmijana, pozitivna - dodala je Ivana koja je gledateljima priuštila vruće poljupce.</p><p>Nakon što su je kamere 'ulovile' kako strastveno navija na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, život joj se u potpunosti promijenio.</p><p>- Bio mi je veliki šok, bila sam pod stresom to cijelo ljeto, a ekipa je vjerojatno mislila da mi je bilo super. Upravo sam se ja i malo skrivala i bilo mi je neugodno, nisam jednostavno navikla na takvu situaciju. Tamo je bio enorman broj novinara i svega tako da mi je stvarno bilo šokantno, ali s vremenom sam se navikla - priznala je.</p><p>Ivanu na Instagramu prati oko 300.000 fanova, a ona ih redovito 'časti' golišavim fotografijama.</p><p>- Poruke stižu svakakve. Da se obazirem na ružne, ne obazirem se, nije me briga, svatko ima pravo na svoje mišljenje, a ja iz svega toga izvučem samo najpozitivnije stvari. Da je Instagram lak posao kao što svi misle, nije, to je zaista posao od 0-24, ali meni je bitno da sam ja u tome zadovoljna i da radim ono što volim - zaključila je.</p>