Vrući razgovori između Charlesa i Camille koji su zgrozili obitelj: 'Želim živjeti u tvojim hlačama'

Kralj Charles III. (73) i kraljica Camilla (75) dugo vremena nisu bili popularni članovi kraljevske obitelji, a njihova izvanbračna afera godinama je punila britanske tabloide. Zbog Charlesove ljubavi prema Camilli se na kraju raspao i njegov brak s pokojnom princezom Dianom.

Nakon što su se razišli Charles je javno priznao da je bio nevjeran supruzi, a Diana je nakon nekoliko godina priznala da je bila i ona. Samo tri mjeseca nakon što su se Charles i princeza Diana službeno razišli 1993. godine, u časopisu People objavljen je potpuni prijepis privatnog telefonskog razgovora između Charlesa i Camille iz 1989.

Razgovor se dogodio kada su oboje bili u braku s drugim ljudima. Afera je nazvana 'Tampongate' jer je Charles tijekom 'vrućeg' razgovora izjavio da bi htio biti Camillin tampon. Detalji su zgrozili kraljevsku obitelj, ali i Britance.

Ovo je dio tog razgovora, Esquire.

CHARLES: O, Bože. Želim živjeti u tvojim hlačama ili tako nešto. Bilo bi puno lakše!

CAMILLA: (smijeh) U što ćeš se pretvoriti, u gaćice? (Oboje se smiju). Oh, vratit ćeš se kao gaćice.

CHARLES: Ili, ne daj Bože, tampon. Takve sam sreće!

CAMILLA: Ti si potpuni idiot! Oh, kakva divna ideja.

Bivši službenik za osobnu zaštitu princeze Diane, Ken Wharfe, je u njegovoj knjizi 'Guarding Diana: Protecting The Princess Around The World' opisao tadašnje stanje u blizini kraljevske obitelji.

- Reakcija je bila divlja. Osobe iz establišmenta inače odane budućem kralju i domovini bile su zgrožene, a neki su dovodili u pitanje prinčevu podobnost da vlada - napisao je Wharfe u knjizi.

Podsjetimo, kralj Charles III. danas je po prvi put sjedio na svom prijestolju kao monarh, a pored njega je na prijestolju sjedila kraljica supruga Camilla.

Nakon što je kraljica Elizabeta II. umrla u četvrtak, dotadašnji princ od Walesa, automatski je postao kralj, a u subotu je službeno proglašen za kralja.

