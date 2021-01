Uzor su mi Željko Malnar i Graham Norton. Ako sam mogao spojiti heavy metal i narodnu glazbu, onda mogu i to valjda, kaže Siniša Vuco, koji kreće u voditeljske vode.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na Z1 televiziji imat će emisiju uživo “Vuco show”, koja će ići petkom od 23 sata do 1 ujutro. Vuco najavljuje pravi show, kako kaže i ime emisije. Neće biti puno filozofije, ističe. Ljudi vole jednostavno, kaže. U emisiji će tako vladati domaća atmosfera, moći će se pojesti i popiti, a i on sam će zapjevati uz svoje goste. Ugostit će razne javne osobe iz sportskog, političkog i estradnog miljea, ali i obične, zanimljive ljude, poput čovjeka koji je majstor u izradi kulena.

- Primjerice, moj stric Vinko Vuco, on je u penziji, nedavno je našao novčanik s 30.000 kuna, pustim eurima i dokumentima te ga odnio na policiju. Nije htio nagradu, samo je rekao da je obavio svoju dužnost. Zašto se o tome ne govori? Da je opljačkao kiosk, svi bi rekli: ‘Eno, Vucin stric opljačkao kiosk’ - govori Vuco.

Emisija će ići i s drugih lokacija diljem zemlje, ali i izvan granica Lijepe Naše, ne nužno samo iz studija.

- Moram samo reći da ću svako malo imati suvoditeljicu kao gošću. To mi je zanimljivo. Kad Malnar ode iz studija i emisiju prepusti gostima. Sigurno ću odlaziti iz studija i postavljati pitanja i iz režije. U emisiju će biti uključeni i gledatelji putem anketnih pitanja koja ćemo prikazati u emisiji. Moram napomenuti i da će prva emisija biti humanitarnog karaktera. Gledatelji će pozivima donirati potresom pogođenim područjima. Imamo svi srce, ipak pjevam emotivne pjesme. Moramo pomoći stradalima u potresu. Svi koji me znaju, znaju da se ne ulizujem nikome. To ne znači da se veselimo, ali život ide dalje. Korona je, ljudi su kući, moramo ih malo zabaviti - kaže Vuco.

No, ističe, u intimu svojih gostiju neće zadirati.

- Primjerice, Zorana Milanovića bih, recimo, pitao, znam da je u amaterskom boksu bio neporažen, tako sam čuo, bavi li se i dalje sportom, prati li boks, tko je bolji, Babić ili Hrgović - govori Vuco.

Imena prvih gostiju zasad ne želi otkriti, neka to bude iznenađenje, kaže, no otkrio nam je koga bi volio ugostiti.

- Nino Raspudić. Volio bih s njim razgovarati. Snimio sam novu pjesmu za Živo blato ‘Bruce Lee’, a on je jedan od inicijatora postavljanja spomenika Bruceu Leeju u Mostaru. Nadam se da će biti jedan od gostiju - kaže Vuco.

A tko ga još “privlači” za gostovanje u njegovoj emisiji?

- Laibach je bend koji je prvi svirao u Sjevernoj Koreji. Zašto ne bih i ja ugostio nekog svjetskog lidera. Volio bih ugostiti Silvija Berlusconija, koji je poprilično vitalan zahvaljujući i ljepoticama kojima je okružen. Sve je moguće. Producent mi je Jumbo, koji je bio i Malnaru producent, a svi znamo da mu je u emisiji gostovao Dennis Rodman - govori Vuco.

A kako je uopće došao na ideju da pokrene vlastitu emisiju?

- Nije tajna da sam ne samo glazbom, nego i pojavom zanimljiv. S tim se treba roditi, ne možeš to naučiti. Kako sad nema koncerata, dosadno mi je vikendom. Godišnje sam imao od 60 do 80 koncerata, nekad i po osam puta mjesečno. Fali mi to sve. Iako planiram nastaviti s emisijom i kad počnem pjevati. Emisiju radim i zbog gostiju. Ima mnogo ljudi koji su mi zanimljivi, a nisam ih upoznao. U ovo vrijeme korone ljudi su u kućama, zašto da se ne relaksiraju s Vucom uz zabavu i pjesmu - kaže Vuco.

Pitali smo ga i hoće li biti pristojan. Ipak je poznat, osim po hitovima, i po tome što je bez dlake na jeziku.

- Nekad se bojim sam sebe, ali sad moram biti dobar. Ovim putem moram zahvaliti čelnicima Z1 što su mi ukazali povjerenje. Imam odriješene ruke. Emisija će biti zabavna, mogu reći i pristojna. Za cijelu obitelj. Ipak ide repriza u subotu u večernjim satima, a moći će se pogledati i na YouTubeu. Iako normalno da će emisija biti žešća pred kraj nego na početku. U filmu je uvijek više akcije na kraju. Emisija će biti ono što fali ljudima - kaže Vuco.

Za voditeljsku ulogu nije se posebno pripremao. Prijatelji su mu rekli da bude ono što je.

- Ali što znači biti voditelj? Voditelj mora biti lider. Ja sam rođeni voditelj. Ne može netko tko nije vođa i ne zna pričati biti lider. Kad sam igrao nogomet u školi, nisam bio najbolji nogometaš, ali bio sam lider. Ljudi misle da non-stop pričam, a ja volim i slušati. Poslušam kad mi priča Vlado Kalember, koji bi isto mogao biti jedan od gostiju, Jurica Pađen, kad mi je pričao Mišo Kovač, pokojni Arsen Dedić, njega sam često sretao na aerodromu, pokojni Kemal Monteno, kojemu sam pisao pjesme... Ne volim više putovati po svijetu, umorio sam se, ali volim i pričati i slušati - zaključio je Vuco.