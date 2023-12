Vuco: 'Objavit ću duet s Dinom Dvornikom star čak 35 godina. Snimku ću odnijeti Elli i Danijeli'

Siniša Vuco desetljećima je prisutan na našoj glazbenoj sceni, njegove pjesme izvodila su najveća imena naše estrade i znaju ih sve generacije. Danas Vuco živi na dvije adrese, jedna mu je u Venezueli, a druga u Hrvatskoj. Razlog se krije, kaže, u činjenici da mu u Venezueli život teče sporije i takav tempo mu više odgovara. No za 24sata ekskluzivno otkriva što sprema u 2024.

- Pjesma ‘Oboje smo pali’, koju sam skladao uz savjete i sugestije našeg legendarnog Arsena Dedića, snimljena je još 2008. Na albumu će se naći još jedan duet iz davne 1989., pjesma ‘Moj je život rock’n’roll’, koju sam snimio s neponovljivim Dinom Dvornikom, uz pratnju mojeg tadašnjeg benda. Ja sam tad bio još srednjoškolac od 17,5 godina! Čim mi producenti remasteriraju snimku, staru gotovo 35 godina, odnijet ću je s velikim poštovanjem Elli i Danieli Dvornik. Eto, na mojem albumu 2024. imat ćete prilike čuti vokalnu suradnju Dina i mene iz 1989. te skladateljsku s Arsenom - kaže nam Vuco, koji u srijedu, uz pratnju njegova Gloria benda, nastupa na Happy Festu u Boćarskom domu.

Foto: Privatni album

Na pitanje zašto mu je toliko trebalo da obradi te pjesme kaže:

- Bit ću iskren i reći da tek sam ove godine sve to pronašao na kasetama i CD-ovima! Čim moj album u veljači ugleda svjetlo dana, ja se vraćam u Južnu Ameriku. Za sve drage ljude, koje zanimaju detalji mojega života u Venezueli, mogu zaviriti na moj Instagram. Ondje stavim poneki video, čisto da mi rodbina zna da sam živ. E, da još nešto za fanove teškog zvuka! Album Živog blata izlazi kad se opet vratim u Hrvatsku početkom ljeta 2024.

Novi album objavljuje nakon 13 godina pauze i kaže da će na njemu biti 32 pjesme.

- Na albumu će se naći sve značajne pjesme koje sam pisao i skladao za brojne naše eminentne i izvođače poput Miše Kovača (album "Mojoj vjernoj publici" iz 1995.). Mišu inače iznimno cijenim, a poznajemo se godinama. Poput ćaće mi je - priča Vuco te nastavlja nabrajati koje pjesme će se još naći na albumu.

- Bit će tu pjesma Kemala Montena 'Zaboravi', koja je osvojila nagradu stručnog žirija Splitski festival 1995., pa od Thompsona & Tihe Orlića 'Stari se', koja je osvojila Mostarski festival 2001., te Zlatni dukati, Alka Vuica, Vlado Kalember, Vesna Zmijanac, Dalibor Brun, Mate Bulić, Ivo Amulić, Ivan Zak i mnogi drugi. Bit će tu i jedna do sada neobjavljena pjesma, 'Dragi moji prijatelji', koju je otpjevao Dražen Zečić. Također će se na kompilaciji naći i najveći folk hit na prostorima bivše države i dijaspore, pjesma 'Zapalit ću pola grada', snimljena 2001. u izvedbi Dragana Kojića Kebe.

Foto: Privatni album

Dodaje kako će u siječnju snimiti spotove za dvije najavne pjesme.

- Jedna od njih je 'Dragi Bože', duet s Halidom Bešlićem, a slušatelji je već mogu čuti na radijima i, naravno, na mojem YouTube kanalu - kaže Vuco.

Opisuje nam i što radi kad ne snima pjesme.

- Već sam godinama širom Hrvatske, i u dijaspori, vrlo često angažiran na vjenčanjima i privatnim zabavama kao gost iznenađenja. Često to bude prvi ples, pjesma 'Rajske kočije', nakon toga ostanem otpjevati i ostale moje najveće hitove. Na mojem novom albumu će se naći i neke moje pjesme s početka karijere koje ću ponovno snimiti, u biti već sam snimio 'Nedjelju' i 'Nek sam pijan'. Još trebam snimiti 'Rajske kočije'. Inače, to je klasična rock balada, ali sad na Hrvatskoj noći u Frankfurtu, slušajući dragog kolegu Petra Grašu uz klavir, sinula mi je ideja da snimim pjesmu 'Rajske kočije', i to samo uz klavir i saksofon. E, to će biti ludilo - oduševljeno će Vuco.

Foto: Pero Perkovic

Dodaje kako je za saksofon zadužen Mladen Baučić Baucho.

- On je legenda nad legendama. S njim volim surađivati. Mladen je odsvirao najbolju baladu Dina Dvornika. Za klavir, a tko će nego Petar. Ovih dana ću nazvati našeg zajedničkog prijatelja Dina Rađu da odemo tu u Zagreb, na Grašine fritule, i zamolit ću ga da mi odsvira uvod na klaviru, onako šmekerski, po njegovu. Neka moja najpoznatija balada ima i unplugged verziju, baš se veselim - iskreno će Vuco dodajući kako Grašo još ne zna za njegov 'pakleni plan'.

Foto: Privatni album

- Veselim se ponovnom susretu sa zagrebačkom publikom i, naravno, s publikom koja će doći i iz drugih gradova u Boćarski dom. Nastup ću započeti s pjesmama koje sam tijekom karijere napisao i s toliko ljubavi pjevao za ženski dio publike: 'Tražena si roba u gradu', 'Rajske kočije', 'Crna ženo', 'Nedjelja', 'Molim te, vrati se', 'Sanja'... Zatim dolaze na red 'opasnije' pjesme. Namjerno govorim naslove pjesama da se svi naši dragi čitatelji, koji su sad 'na pragu četrdesete', kako kaže moja pjesma, e pa da se sa sjetom i ponosom vrate u '90-e i prisjete Vucinih hitova uz koje su se zaljubljivali, pa nekad i popili koju čašicu više. To je ono zahvaljujući čemu ja, Bogu hvala, punim dvorane diljem domovine i dijaspore. To su hitovi - kaže nam Vuco.

A ti hitovi su mu donijeli četiri zlatne i dvije srebrne ploče za tiražu i prodaju.

- Objavio sam 11 studijskih i nekoliko kompilacijskih albuma u karijeri - kaže Vuco.

Foto: Privatni album

Pomalo u šali kaže kako je omaškom nedavno obraćajući se javnosti šokirao muški dio publike, a evo i zbog čega:

- Nedavno se objavila, nenamjerno vjerujem, jedna doslovno nemoguća rečenica u mojem nedavnom obraćanju javnosti. Smijem se i na sam spomen jer izašlo je da sam u jednoj rečenici izjavio kako nikad u životu nisam pio? E, pa to je tiskarska pogreška jer umjesto 'pio' trebalo je pisati 'pušio'. Svi znaju da su moji najveći hitovi 'Volim piti i ljubiti', 'Nek sam pijan', 'Pije mi se', 'Pusti me da pijem', 'Pijanica', kao i neizostavna 'Podigla me iz pepela' nastali upravo zahvaljujući ljubavi prema vinu i, naročito, ljubavi prema ženama. Te dvije stvari su moja vječita i doživotna inspiracija, ne samo u pisanju pjesama, nego i u smislu života. Cijeli moj život može stati u taj jedan čaroban stih, koji je moj autobiografski stih: 'Volim piti i ljubiti'. Jedina istina je da nikad nisam pušio i drogirao se - zaključio je Vuco.