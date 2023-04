Vuco pokazao svoj novi dom na Karibima: 'Jedan od najljepših!'

Veliki pozdrav, preko 20 dana razmišljam šta da kažem i onda sam shvatio – kome da se ja pravdam? Pozdrav iz mog doma u Venezueli na Karibima. Evo vidite, ovo je moj lijepi dom i jedan od najljepših stanova tu. Karipsko otočje, Isla Margarita. Evo ovdje je taman sumrak, Karipsko more, pohvalio se pjevač Siniša Vuco (51) za IN magazin.

Krajem prošlog tjedna proširila se vijest da Siniša Vuco napušta Hrvatsku i odlazi živjeti u Venezuelu. Osim što je sada pokazao stan koji je kupio u toj zemlji, objasnio je koliko često se namjerava vraćati u Lijepu našu. Najavio je iznenađenje i za sve fanove svojeg benda Živo blato.

Vuco kaže kako je nedavno prvi put otišao u Južnu Ameriku, točnije venecuelanski otok Margaritu u Karipskom moru gdje mu se toliko svidjelo da je odlučio kupiti stan. Najviše su ga se dojmili ljudi koji, kako ističe, starinski žive.

- Manje tehnologije i meni se to svidjelo jer neki krajolik čine i ljudi. Tako da je meni to bio jedan spoj onoga što sam ja zamišljao u glavi, kako bi to bilo, to je blizu onoga što bi meni bilo super za živjeti od eto sad moje za dva tjedna 52. godine pa dalje. Znači sjedinjeno je sve to što ja mislim da treba imati – zemljopisna pozicija, ljudi, način života i temperament koji ne prelazi u agresivnost i Venecuela mi je super - otkriva.

Kaže kako se života u Hrvatskoj pomalo zasitio.

- Čovjek se umori i dobro mu dođe kad hoda i nitko ne zna tko je on i to mi je super. Ja ne bi sad rekao - idem ja zauvijek preselit se. Kako ću se ja preseliti kad ja ovdje imam obitelj, unuku Gitu, majku Vinku, djecu, prijatelje, kumove. Ali više ću biti tamo nego ovdje - govori Siniša.

Za sve fanove svojeg benda Živo blato najavio je novi album.

- Postoji tih 120 i nešto pjesama. Prvo će ići Vuco možda već za dva mjeseca i onda na jesen, zimu taj jedan kolosalni album nakon pune 22 godine - priznaje Vuco.

