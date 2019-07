Vuco: Padnem u depresiju kad čujem tatinu pjesmu 'Oče moj'

Moj otac je imao želju snimiti pjesmu ‘Dođoh na kraj puta svog’. To je Mišina pjesma iz 1995. Jesenas ju je otac snimio u studiju, pa će ime Luka Louis Vuco i ta pjesma biti na mom novom autorskom albumu, kaže Siniša Vuco (48). Glazbeniku je u veljači umro otac. Nakon što mu je brat Hrvoje javio, Siniša je cijelu noć slušao Creedence i njihovu “Have You Ever See The Rain”. Pjesma je to koju je njegov otac jako volio. Iste noći napisao je i tekst za pjesmu “Oče moj”.

- Kad sam se mjesec, dva poslije pribrao, snimili smo je. Dosad smo tu pjesmu obradili Rod Stewart i ja. Usporedili smo obje obrade i baš sam ponosan. Dok sam pjevao i svirao bas gitaru, shvatio sam da ne mogu otpjevati normalno, ne mogu se uklopiti. Svirao sam bas, pjevao i zato sam rekao producentu da mi pusti Creedence. Slušao sam ih i pjevao. To je kao da glumac glumi u kazalištu, a na ekranu gleda film - kaže Vuco.

Mastering pjesme radio je u londonskom studiju Abbey Road, gdje su nekad snimali i Beatlesi. Vuco smatra da je takvu produkciju, najskuplju na hrvatskoj glazbenoj sceni zadnjih deset godina, njegov otac zaslužio. Ipak, rijetko sluša tu pjesmu i još je ne izvodi.

- Budem u depresiji kad je čujem, ne mogu nakon toga satima funkcionirati. Svježe je još. Kad prođe još vremena, brat Hrvoje i ja ćemo skupa raditi spot - najavljuje Vuco. Tekst je otpjevušio dvojici prijatelja. Jedan se, rekao je Vuco, zamislio i rekao: “Moj odnos s ocem je dobar, no nakon ove pjesme ću više vremena provoditi s njime”.

- Tad sam shvatio da je ova pjesma za mog oca, ali i za sve druge. Ona potiče ljude da više vremena provodi s roditeljima. Svaki slobodni trenutak bio sam s ocem, on i brat išli su sa mnom na koncerte. Ne osjećam prazninu nego tugu, mislim da se prerano dogodilo. Naglo je bilo. Moj tata bio mi je i prijatelj i otac. Svi se moramo zamisliti kako živimo i koliko vremena provodimo s roditeljima - kaže Vuco. Glazbenik je utjehu pronašao u poslu. Na jesen objavljuje gotovo 160 pjesama. Prvi bi trebao izaći njegov novi CD na kojemu će biti i pjesma “Oče moj”.

- Volio bih da je nisam napisao jer to bi značilo da je otac još među nama. CD je skoro gotov, još trebam snimiti dvije, tri pjesme - kaže. Do nove godine izaći će deseterostruki CD Vucina benda “Živo blato”. Na njemu će biti 120 novih pjesama.

- Album traje 7,5 sati. Sve smo snimili, sad je u završnom dijelu produkcije, a objavit ću i treći album, s pjesmama koje sam pisao za druge pjevače zadnjih 25 godina - najavljuje Vuco.

Među njima su Mišo Kovač (77), Kemal Monteno, Vesna Zmijanac (62), Dražen Zečić (51), Marko Perković Thompson (52), Zlatni dukati, Alka Vuica (58), Dragan Kojić Keba (58), Vlado Kalember (66), Mate Bulić (62)... Ljeto će, priča, više provesti odmarajući nego radeći.

- Nije mi još do pjevanja. U lipnju sam puno radio, pjevao sam po Slavoniji, Dalmaciji, Istri, Njemačkoj. Sad želim pauzirati do rujna. Hvala Bogu da mogu birati gdje ću pjevati i koliko - rekao nam je glazbenik. Sprema se u Švicarsku, Njemačku..., a prvi put u Mađarsku, u Pečuh, gdje će nakon koncerta provesti koji dan. Vuco, naime, voli šetati po ulicama u gužvi grada u kojemu ga nitko ne poznaje. S njim će vjerojatno biti i novi-stari suradnik Zoran Škugor. Iako je Vuco iz Splita, a Škugor iz Šibenika, njih dvojica su se upoznala u Zürichu. Škugor mu je tad rekao “Ti si Mišo Kovač u rock izdanju”.

- Surađujemo od 1993. i nikad nam nije dosadno. Kad sjednemo na dogovore, ručak..., bude kao da nas je deset za stolom. Osjećamo se kao da ja imam 17, a on 21 godinu - rekao je Vuco.