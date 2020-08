Vuco postao najponosniji djed: Kći Brigita rodila je djevojčicu

<p>Pjevač <strong>Siniša Vuco</strong> (49) pravi je obiteljski čovjek. Ima četvero djece koja su mu najvažnija u životu. A njegovu obiteljsku sreću nedavno je upotpunio još jedan član. Njegova kći <strong>Brigita</strong> rodila je djevojčicu.</p><p>- Prije deset dana sam postao djed! Osim što će biti trap zvijezda moja Brigita mi je rodila unuku - otkrio je pjevač za <a href="https://www.tportal.hr/showtime/clanak/osim-zgodnog-sina-sinisa-vuco-ima-kcer-koja-ce-postati-trap-zvijezda-a-zahvaljujuci-kojoj-je-nedavno-postao-djed-20200812" target="_blank">Tportal</a>.</p><p>A prinovom u obitelji pohvalila se i ponosna mlada mama Brigita koja je na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj pozira s kćerkicom. Kod kuće su je dočekali baloni i cvijeće.</p><p>Brigita je četvrto Vucino dijete koju je dobio u braku sa suprugom <strong>Jelenom</strong>. Osim nje ima i kćer <strong>Katarinu</strong> te sinove<strong> Vilibalda</strong> i <strong>Luku</strong>.</p><p>S njima zadnjih devet godina živi u Svetoj Nedelji pokraj Zagreba. A Brigita je povukla i tatine gene, zbog čega je Siniša jako ponosan.</p><p>- Piše pjesme i glazbu, radi to sama bez ičije pomoći. Vjerujte mi da se za trap muziku nije rodila talentiranija osoba. Ona je ušla u to iz hobija, a surađuje s producentom, sinom Alke Vuice, Arianom. Alka i ja smo zadnji saznali za to, ali drago nam je to su naša djeca. To što oni stvaraju je nešto strašno kvalitetno. Brigita ima odličan vokal, a i lijepa je na tatu - pohvalio se Vuco.</p>