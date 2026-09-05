Vukovar Film Festival završio je dodjelom nagrada, slavila 'Žuta kravata' s Johnom Malkovichem

Jubilarni 20. Vukovar Film Festival svečano je zatvoren u Hrvatskom domu Vukovar dodjelom nagrada najboljim filmskim ostvarenjima i posebnim priznanjima. Završnica je održana u subotu, nakon četiri dana tijekom kojih je publika mogla pogledati 52 filma, od čega 42 u službenoj konkurenciji.
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Najboljim dugometražnim filmom proglašena je rumunjska 'Žuta kravata' redatelja Sergea Iona Celebidaca, u kojoj glavnu ulogu tumači John Malkovich.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Najboljim dugometražnim filmom proglašena je rumunjska 'Žuta kravata' redatelja Sergea Iona Celebidaca, u kojoj glavnu ulogu tumači John Malkovich. |
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Najboljim dugometražnim filmom proglašena je rumunjska 'Žuta kravata' redatelja Sergea Iona Celebidaca, u kojoj glavnu ulogu tumači John Malkovich.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Nagrade su osvojili i animirani film 'Težnja', dokumentarni 'Kad bi se golubovi pozlatili' te kratki film 'The Pitch'.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Posebno priznanje za doprinos filmskoj industriji pripalo je Draženu Klariću, dok je Vlatko Stefanovski nagrađen za doprinos filmskoj glazbi. Stefanovski je tom prilikom izveo i pjesmu 'Gipsy Song' iz filma 'Gipsy Magic'.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Ovogodišnje izdanje zaključeno je projekcijom filma '260 dana' redatelja Jakova Sedlara.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL