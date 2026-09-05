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SVEČANO ZATVARANJE

Vukovar Film Festival završio je dodjelom nagrada, slavila 'Žuta kravata' s Johnom Malkovichem

Jubilarni 20. Vukovar Film Festival svečano je zatvoren u Hrvatskom domu Vukovar dodjelom nagrada najboljim filmskim ostvarenjima i posebnim priznanjima. Završnica je održana u subotu, nakon četiri dana tijekom kojih je publika mogla pogledati 52 filma, od čega 42 u službenoj konkurenciji.
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Vukovar: Svečano zatvaranje Vukovar Film Festivala
Najboljim dugometražnim filmom proglašena je rumunjska 'Žuta kravata' redatelja Sergea Iona Celebidaca, u kojoj glavnu ulogu tumači John Malkovich. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Najboljim dugometražnim filmom proglašena je rumunjska 'Žuta kravata' redatelja Sergea Iona Celebidaca, u kojoj glavnu ulogu tumači John Malkovich. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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