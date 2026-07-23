Vukovarski filmski festival slavi 20 godina, otvorenje će se prvi put uživo moći pratiti na HRT-u

Jubilarni, 20. Vukovarski filmski festival održat će se od 2. do 5. rujna, a svečanost otvorenja prvi će put uživo prenositi Hrvatska radiotelevizija, na svom trećem programu, čime VFF postaje drugi domaći filmski festival čije će otvorenje prenositi nacionalna televizija, priopćeno je.

Otvorenje festivala održat će se 2. rujna u perivoju dvorca Eltz u Vukovaru, uz nastup glazbenika Mateja Meštrovića i Borne Šercara. "Na ovaj ćemo način naš festival približiti maksimalnom broju gledatelja od kojih će neki, siguran sam, postati i našim budućim gostima“, izjavio je Darko Puharić, direktor Vukovarskog festivala.

Projekcije filmova na Vukovarskom vodotornju u sklopu filmskog festivala | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Organizatori su najavili da će ovogodišnje izdanje, kojim festival obilježava dva desetljeća postojanja, publici ponuditi nagrađivane filmove s najvećih svjetskih festivala, ali i komercijalna ostvarenja za široku publiku. Novost je partnerstvo sa Sarajevo Film Festivalom i Danima hrvatskog filma Ivo Gregurević iz Orašja.

"Sarajevo i Vukovar već su dugo vremena gradovi prijatelji pa su u duhu dugogodišnjeg prijateljstva, ali i protokolarne suradnje dvaju gradova, organizatori oba festivala postigli dogovor o uspostavi posebnog kulturnog partnerstva", napominje se u priopćenju.

Cilj suradnje je jačanje kulturnih veza, razmjena filmskih programa, stvaranje novih zajedničkih projekata te međunarodna promocija festivala te će se u sklopu novog programa "Srce Sarajeva u Vukovaru" prikazivati odabrani filmovi sa Sarajevo Film Festivala.

Po riječima Dragana Despota, umjetničkog ravnatelja vukovarskog festivala, pokrenute suradnje s regionalnim festivalima i prijenos na HRT-u ne samo da dodatno pozicioniraju VFF na karti značajnijih kulturnih događaja u Hrvatskoj, već i sam grad Vukovar dodatno ističu kao kulturno središte Slavonije, ali i šire.

Festival je ostvario i suradnju s televizijom CMC, koja će tijekom njegova trajanja producirati posebnu emisiju, dok će se u sklopu programa "Glazba koja traje – CMC/Croatia Records" održati projekcija dokumentarnog filma o Đorđu Novkoviću te koncert Borisa Novkovića. Croatia Records će drugu godinu zaredom dodijeliti nagradu za poseban doprinos filmskoj glazbi.

Vukovar: Kod vodotornja održana projekcija filma u sklopu Vukovar Film Festivala | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

O najboljim igranim filmovima, dugometražnim i kratkometražnim, odlučivat će žiri u kojemu su austrijska redateljica Sabine Hiebler, glumac Goran Grgić, dubrovačka filmašica Dora Šarić, dok su u žiriju za dokumentarni film glumica Ksenija Pajić, redatelj Domagoj Božidar Burić i novinarka Jelena Ružić.

Selekciju animiranog filma napravila je filmska redateljica i animatorica Ana Despot, a žiri u toj kategoriji upotpunjuju akademski slikar Darko Bakliža, ilustrator Manuel Šumberac te redatelj Eugen Bilankov.

Među ovogodišnjim filmovima ističu se "Očevina" poljskog redatelja Pawela Pawlikowskog, dobitnika nagrade za najbolju režiju na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu, "Minotaur" Andreja Zvjaginceva, nagrađen Velikom nagradom žirija u Cannesu te rumunjski film "Žuta kravata" redatelja Sergea Ioana Celebidachija, koji će u Vukovaru imati hrvatsku premijeru.

Program uključuje i četvrto izdanje Dječjeg VFF-a, a cjelovit raspored projekcija bit će objavljen u kolovozu. Ulaznice će biti dostupne od 7. kolovoza.

Generalni pokrovitelj i organizator festivala je Grad Vukovar dok su Gradski muzej Vukovar, Hrvatski dom Vukovar, Vukovarski vodotoranj te Turistička zajednica Grada Vukovara njegovi suorganizatori.