Slučaj bankrota Weinsteinove kompanije te isplate naknada žrtvama pravni je postupak od više desetaka milijuna dolara, ali najveći dio kolača seksualnom predatoru isisat će odvjetnici i stručnjaci koji na njegovom slučaju rade.

Već dosad su naplatili svoje usluge 26 milijuna dolara, a do kraja postupka sasvim je izvjesno da će povući i preostala tri milijuna, posljednja na računu nekad moćne holivudske mašinerije.

Žrtve pak neće dobiti pune iznose na koje bi mogli računati da se radi o još uvijek solventnoj kompaniji, a za najteže slučajeve poput silovanja ili seksualnog napada dobit će iznose između 500 tisuća i milijuna dolara.

The New York Times piše i kako mnoge žrtve nisu zadovoljne nagodbama, no da nisu imali drugih opcija.

U vrijeme trajanja postupka tako su im savjetovali odvjetnički timovi, tvrdeći kako bi na kraju mogle ostati bez ikakve naknade. Istovremeno, Weinstein nije proglasio i osobni bankrot.