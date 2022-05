Will Smith se prisjetio teškog razdoblja u životu: 'Moj novac i kuća su nestali, kao i karijera'

Glumac Will Smith (53) u Netflixovom showu 'My Next Guest Needs No Introduction', koji je snimljen prije dodjele Oscara, progovorio je razdoblju kada je imao problema s drogama i kako je izašao iz tog pakla.

POGLEDAJTE VIDEO:

Smith je ispričao svoje iskustvo s drogama voditelji Davidu Lettermanu i kako je do njega uopće došlo. Glumac je bio na vrhuncu bogatstva kada je njegov film 'Ja sam Legenda' prvog vikenda prikazivanja zaradio 77 milijuna dolara.

- U tom sam trenutku počeo shvaćati da je to suptilna bolest. Kad se usmjeriš na materijalni uspjeh, ništa nije dovoljno. Nisam razgovarao ni s kim 14 dana. To mi je pomoglo da shvatim kakvo se ludilo odvija u mojoj glavi. Bilo sam na vrhu materijalnog bogatstva. Mislim da je priroda čovječanstva da shvati da je materijalni svijet nedovoljan da bi održavao našu sreću - rekao je.

Na drogiranje ayahuascom potaknula ga je spoznaja da ga ništa izvan sebe samog neće učiniti sretnim, 'pa je pošao na duhovno putovanje'. Objasnio da jednom kad popiješ tu drogu 'vidiš sebe na načine na koje se nisi vidio do sada'.

- Odjednom sam počeo gledati prizor u kojem sav moj novac nestaje, moja kuća nestaje, a nema ni moje karijere. A ja pokušavam dohvatiti novac i karijeru, ali mi cijeli život propada - opisao je Smith svoje iskustvo.

- Tada sam čuo glas koji govori: 'To je je*eni život.' I čujem Willow kako vrišti: 'Tata, pomozi mi. Tata! Zašto mi nećeš pomoći?' A ja joj odgovaram da je ne vidim - rekao je, a šamanica ga je uhvatila za rame i rekla mu da se opusti.

- U tom trenu sam samo htio doći do Willow. Prestao sam brinuti i o kući i o karijeri - ispričao je Smith.

Najčitaniji članci