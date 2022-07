Will Smith se u videu ispričao Chrisu Rocku za šamar: 'Ovdje sam kad god si spreman pričati'

Glumac Will Smith (53) objavio je video u kojem se javno ispričao glumcu i komičaru Chrisu Rocku (57) zbog šamara na ovogodišnjoj dodjeli Oskara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Smith je na YouTubeu, Instagramu i Facebooku objavio video naziva 'It's been a minute...' (Prošla je minuta) u kojemu se ispričava Rocku za svoje ponašanje.

- Javio sam se Chrisu i odgovorio mi je da još nije spreman razgovarati i da će mi se javiti kad bude. Zato ću ti sada reći, Chris, ispričavam ti se. Moje ponašanje je bilo neprihvatljivo i tu sam kad budeš spreman razgovarati - rekao je u videu, a također se ispričao i Chrisovoj majki te njegovoj cijeloj obitelji.

Naglasio je da ga supruga Jada Pinkett Smith (50) ni na koji način nije potaknula da učini to što je učinio i dodao da preuzima potpunu odgovornost za svoje postupke.

- Ne postoji niti jedan dio mene koji misli da je to bila ispravno ponašanje u tom trenutku. Niti jedan dio mene ne misli da je to bio optimalan način za nositi se s osjećajem uvrede i nepoštovanja - ispričao je Will.

Osvrnuo se i na često pitanje zašto se nije iste večeri ispričao Chrisu kada je držao govor zahvale jer je dobio nagradu Oskar za najboljeg glumca za film 'Kralj Richard'.

- Tada mi je sve bilo nekako u magli. Nejasno - izjavio je glumac.

Podsjetimo, Chris je na Oskarima u ožujku najavljivao kategoriju 'Najbolji dugometražni dokumentarni film', kad se odlučio našaliti s Willovom suprugom Jadom, koja boluje od alopecije i gubitka kose. Usporedio ju je s G.I. Jane, akcijskom junakinjom iz istoimenog filma, koju je svojedobno glumila Demi Moore obrijane glave.

Smith se iznenada popeo na pozornicu i fizički nasrnuo na komičara, opalivši mu snažan šamar

- Ne spominji ime moje žene! Začepi svoja je*ena usta - zagrmio je odjednom Will Smith na sa svog sjedala, a holivudske zvijezde oko njega ostale su u čudu.

- O, wow, Will Smith me upravo prebio - rekao je Rock nakon što se Smith vratio na svoje mjesto.

Smith je nakon skandala na svoju inicijativu istupio iz Akademije, koja mu je nakon toga zabranila pristup Oscarima na 10 godina.

Inače, Chris Rock je nedavno ljetovao u Hrvatskoj sa svojim kolegama iz Hollywooda. Prvi dan ljetovanja odlučili su se počastiti večerom u splitskom restoranu, gdje su ih 'uhvatili' fotografi.

S njim su bili David Spade, Woody Harrelson, Sacha Baron Cohen i Lake Bell.

