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OTKRIO I PLAĆU

Tražite posao? Rimac zapošljava stotinu radnika, evo što traži!

Piše Iva Tomas,
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Tražite posao? Rimac zapošljava stotinu radnika, evo što traži!
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Rimac navodi da skladištari upravljaju cjelokupnim protokom materijala u kampusu, od zaprimanja i skladištenja do komisioniranja i isporuke na proizvodnu liniju

Poduzetnik i inovator Mate Rimac objavio je oglase za posao u svom kampusu u Kerestincu. U potrazi je za više od 100 operatera proizvodnje i skladištara.

- Tražimo 100+ radnika u proizvodnji u Rimac Technology (lokacija Rimac Kampus). Na ovom linku pišu sve važne informacije. Zapošljavamo i stotine zaposlenika na drugim radnim mjestima - pogotovo u razvoju Bugatti Rimca. Zainteresirani mogu prolistati oglase na careers. Sretno!' napisao je Rimac.

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Navodi da operateri proizvodnje rade izravno na proizvodnoj liniji, što znači da ugrađuju dijelove, sastavljaju sklopove i podsklopove, provode provjere kvalitete te se brinu da svaki proizvod izađe s linije u skladu s najvišim standardima kvalitete. Ovisno o projektu, linije mogu biti opremljene klasičnim ručnim alatom ili imati određeni stupanj automatizacije. Posao se većinom obavlja u stojećem položaju. Operateri trebaju biti spremni na rad u smjenama i biti fleksibilni po pitanju radnog vremena. Od traženih znanja i vještina trebaju imati osnovno znanje engleskog i hrvatskog jezika u govoru i pismu te osnovno poznavanje rada na računalu (e-mail, Excel, web).

Rimac navodi da skladištari upravljaju cjelokupnim protokom materijala u kampusu, od zaprimanja i skladištenja do komisioniranja i isporuke na proizvodnu liniju.

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Od skladištara očekuje spremnost na rad u smjenama i fleksibilnost u pogledu radnog vremena, osnovno znanje engleskog i hrvatskog jezika u govoru i pismu te vozačku dozvolu kategorije B. Potrebno je imati i iskustvo rada u skladištu ili logistici, dobre organizacijske vještine, visoku razinu pažnje na detalje, poznavanje logističkih procesa te iskustvo rada u sustavima ERP, ali i sposobnost čitanja i razumijevanja skladišnih uputa i tehničke dokumentacije.

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