Intervju koji su princ Harry (36) i Meghan Markle (39) na američkoj televizijskoj kući CBS dali Oprah Winfrey (67) tema je broj jedan cijelog tjedna u Velikoj Britaniji, a najsnažnije je svakako odjeknula optužba od strane para, koji je britansku kraljevsku obitelj proglasio rasističkom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kraljica je navodno najviše bijesna upravo zbog te izjave te je pokrenula vlastitu istragu na dvoru, no konsenzus obitelji je kako, naravno, nisu rasisti te se ograđuju od takvih prozivki.

- Mi nismo rasistička obitelj. Nisam razgovarao s bratom, ali hoću - rekao je okupljenima princ William (38), koji je duboko potresen ovim optužbama, tvrdi izvor blizak obitelji, a prenose britanski tabloidi.

Tvrdi i kako Kate i William suosjećaju s Harryjem i Meghan nakon svega te da nisu imali pojma kroz kakve su sve stvari prošli. Ipak, stav obitelji i dalje je jasan. Sve se to trebalo i moralo riješiti privatno.

Stručnjakinja za govor tijela analizirala je prve istupe Williama i Kate, o kojima se u intervjuu značajnim dijelom i govorilo te zaključila kako su vidno uzdrmani.

- Čini se da je William htio, kao što je to učinio njegov otac Charles, samo produžiti bez komentara, ali njegova potreba da odgovori bila je jača od toga. Čak i kroz masku čulo se nešto kao kratak ironičan smijeh, prije nego što se obratio okupljenima. Brzina kojom je odgovorio otkriva snažne emocije iako ih on pokušava prikriti. Djeluje čvrsto, ali u isto vrijeme i popustljivo, kao veliki brat koji s mlađim želi porazgovarati nakon što je ovaj prekršio neka kućna pravila. On je s Kate otišao brzim korakom, a jednu je ruku stavio iza njenih leđa kao da je požuruje. Također se poigravao s maskom, što pokazuje da postoji barijera te da želi završiti razgovor. Ipak, pitanje o rasizmu nije mogao ignorirati - kazala je stručnjakinja Judi James za Daily Mail te zaključila kako su na malim detaljima pokazali da stvari ipak ne drže pod kontrolom.