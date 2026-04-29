Willisova obitelj priprema se za kraj, mozak donira medicini

Obitelj legendarnog američkog glumca Brucea Willisa objavila je tešku, ali plemenitu odluku - nakon njegove smrti, njegov mozak donirat će znanosti. Ovim činom žele unaprijediti istraživanje frontotemporalne demencije (FTD), okrutne bolesti koja je okončala jednu od najprepoznatljivijih holivudskih karijera i zauvijek promijenila život jedne obitelji.

Vijest o donaciji mozga, koja je odjeknula svijetom, potvrdila je njegova supruga Emma Heming Willis. U svojoj nedavno objavljenoj knjizi "Neočekivano putovanje" (The Unexpected Journey), otkrila je da je obitelj, uključujući i Willisovu bivšu suprugu Demi Moore te njegovih pet kćeri, zajedno donijela ovu odluku. Cilj je bio transformirati bolnu situaciju u smisleni doprinos medicinskom znanju.

​- Ovo je emocionalno teško, ali znanstveno nužno - objasnila je Emma, naglašavajući kako se nadaju da će ovaj čin pomoći liječnicima i znanstvenicima da razotkriju misterije FTD-a.

Znanstvenici ističu da su donacije mozga ključne za istraživanje bolesti poput FTD-a. Proučavanje moždanog tkiva omogućuje im da ispitaju promjene na staničnoj razini, poput abnormalnih proteina, genetskih mutacija i strukturalnih promjena, što je nemoguće u potpunosti zabilježiti skeniranjem ili kliničkim promatranjem. Za obitelj Willis, ovo je delikatan, ali nužan korak.

Emma Heming Willis od prvog je dana postala stup snage za svoju obitelj, ali i glas nade za brojne druge koji se suočavaju sa sličnim izazovima. Njezina uloga nadišla je onu njegovateljice; postala je predana aktivistica. Nedavno je osnovala dobrotvorni fond "Emma & Bruce Willis Frontotemporal Dementia Research and Caregiver Support Fund", čiji je cilj ne samo financirati znanstvena istraživanja, već i podizati svijest o bolesti te, što je najvažnije, pružiti podršku njegovateljima koji se svakodnevno nose s golemim teretom.

Prilikom primanja nagrade "Hope" na događaju Udruge za frontotemporalnu degeneraciju, Emma je održala emotivan govor.

​- Ovo putovanje otvorilo mi je oči za surovu stvarnost s kojom se suočavaju bezbrojne obitelji kada voljena osoba oboli od demencije. Iako je podrška istraživanjima ključna, duboko vjerujem u važnost stajanja uz njegovatelje koji svakodnevno nose težak teret - rekla je, ostavivši publiku u tišini.

U svojoj knjizi, za koju kaže da je "knjiga koju je željela da joj je netko dao na dan dijagnoze", iskreno progovara o izolaciji i strahu. Priznala je da je jedini način na koji je mogla preživjeti bio taj da pomogne nekome drugome da se osjeća manje usamljeno.

Bruce Willis povukao se iz glume 2022. godine nakon što mu je dijagnosticirana afazija, poremećaj koji utječe na sposobnost govora. Godinu dana kasnije, liječnici su postavili precizniju dijagnozu: frontotemporalna demencija, progresivna neurodegenerativna bolest koja napada frontalni i temporalni režanj mozga, uzrokujući propadanje funkcija poput jezika, ponašanja i osobnosti.

Obitelj Willis od početka je bila otvorena o glumčevom zdravstvenom stanju, koristeći svoju platformu kako bi skrenula pozornost na FTD, bolest koja je još uvijek manje poznata od Alzheimera. Time su pomogli da se demistificira stanje s kojim se suočavaju pacijenti i njihovi bližnji.

Njegova najstarija kći, Rumer Willis, iskreno je progovorila o svakodnevici s bolesnim ocem.

​- Prepoznaje li me ili ne, on može osjetiti ljubav koju mu dajem, a ja mogu osjetiti njegovu natrag - napisala je na Instagramu, podsjetivši na neraskidivu vezu koja postoji i kada riječi nestanu.

storyeditor/2022-04-01/694940094001_5809843676001_5809832988001-vs.jpg | Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

