Woody Harrelson dobitnik je Počasnog Srca Sarajeva: 'On je uzor mnogima, čast nam je...'

Kao jedan od najcjenjenijih i najsvestranijih glumaca svoje generacije, čija je karijera podjednako uspješna na filmu, televiziji i u kazalištu, Woody Harrelson je tri puta bio nominiran za nagradu Oscar, uključujući nominaciju za najboljega glavnog glumca za film „Narod protiv Larryja Flynta“ te nominacije za najboljega sporednog glumca za filmove „Glasnik“ i „Tri plakata izvan grada“. Zapaženu ulogu imao je i u Zlatnom palmom nagrađenome filmu Rubena Östlunda „Trougao tuge“.

- Woody Harrelson jedan je od onih glumaca kojima povjerujete i u najnevjerojatnijim ulogama, dok istodobno bez problema možete zamisliti da je osoba s kojom se družite svakodnevno. Ta nevjerojatna lakoća glumačkog postojanja zapravo je nešto najteže što se može postići pred kamerama, a njemu to uspijeva iz filma u film. Njegov talent, karizma i odvažnost uzor su brojnim budućim generacijama. Čast nam je što mu možemo dodijeliti Počasno Srce Sarajeva - izjavio je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Na 32. Sarajevo Film Festivalu bit će prikazan film „Dobrodošli u Sarajevo“ Michaela Winterbottoma iz 1997. godine koji je premijerno prikazan u Cannesu, iste godine i na 3. Sarajevo Film Festivalu, a u kojem Harrelson igra jednu od glavnih uloga. Film je potresno ispitivanje rata u Bosni sredinom 90-ih i uloge novinara u njegovom medijskom pokrivanju, a temelji se na knjizi novinara Michaela Nicholsona, „Natasha's Story“. Projekcija filma bit će održana u Ljetnom kinu Coca-Cola, u programu Open Air.

Publika će ga uskoro gledati u glavnoj ulozi serije „Brothers“ platforme Apple TV, uz Matthewa McConaugheyja, čija je premijera zakazana za 23. rujan. Uz Kristen Stewart, Harrelson tumači glavnu ulogu u filmu „Full Phil“ Quentina Dupieuxa, koji je ove godine premijerno prikazan u Cannesu. Nedavno je završio snimanje Netflixova filma „The Cackling of the Dodos“, u kojem glumi uz Sama Rockwella, a trenutačno producira dokumentarni film o kultnom austinskom koncertnom prostoru Armadillo World Headquarters.

Harrelson je scenarist, redatelj i glavni glumac filma „Lost in London“, prvoga dugometražnog filma snimljenog u jednom neprekinutom kadru i uživo emitiranog u kinima.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS - ilustrativna fotografija

Dobitnik nagrade Emmy za kultnu ulogu Woodyja Boyda u seriji „Kafić Uzdravlje“, Harrelson je ostvario zapažene televizijske uloge i u serijama „Pravi detektiv“ te „Vodoinstalateri Bijele kuće“. Njegov je autorski i glumački trag jednako snažan i na teatarskim daskama: nastupio je u broadwayskoj obnovi predstave „The Rainmaker“, kao i u londonskim produkcijama „On an Average Day“ i „Noć iguane“. Režirao je i off-Broadway produkciju vlastite drame „Bullet for Adolf“, koju je napisao zajedno s Frankiejem Hymanom.

Tokom četiri desetljeća stvaralaštva, kroz svaki medij u kojem je djelovao, Woody Harrelson potvrdio je status jednog od najdugovječnijih i najcjenjenijih umjetnika suvremene filmske industrije.