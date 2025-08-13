Obavijesti

Show

Komentari 0
JAHTA, VEČERE, KUPANJE...

Woody Harrelson voli dolaziti u Hrvatsku, iako je skoro ostao bez 'žive glave' zbog djevojaka

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 4 min
Woody Harrelson voli dolaziti u Hrvatsku, iako je skoro ostao bez 'žive glave' zbog djevojaka
20
Foto: Pixsell/Canva

Poznati hollywoodski glumac ljeta često provodi na našoj obali. Jednom je zbog druženja s 'pogrešnim' djevojkama na plaži skoro dobio batine od 'hrvatske džudo bande', a Vis mu se toliko svidio da bi se mogao preseliti

Slavni glumac Woody Harrelson rado je viđen gost u Hrvatskoj, a svojim dolaskom časti nas već više od 20 godina. Vis, Split i Dubrovnik samo su neke od destinacija u kojima Harrelson ljeti uživa, a pritom njeguje i prijateljske odnose što s hrvatskim, što sa stranim zvijezdama. 

Tako je Harrelson jučer uživao na Dubrovačkim ljetnim igrama, gdje je sjedeći u publici pratio predstavu 'Ekvinocijo' koja je obilježila prošlu kazališnu sezonu, a i ove godine za nju se traži karta više. 

35 MM VIS FILM FESTIVAL FOTO Holivudski glumac Woody Harrelson sa suprugom došao na Vis: Gledali su njegov film
FOTO Holivudski glumac Woody Harrelson sa suprugom došao na Vis: Gledali su njegov film

Svojim je dolaskom Harrelson tako odao priznanje dugogodišnjem prijateljstvu sa Zrinkom Cvitešić te Goranom Višnjićem, s kojima je surađivao u Hollywoodu. 

Dubrovnik: Glumac Woody Harrelson na predstavi Ekvinocijo, Dubrovačkih ljetnih igara
Dubrovnik: Glumac Woody Harrelson na predstavi Ekvinocijo, Dubrovačkih ljetnih igara | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ipak, odmor u Hrvatskoj ne prolazi mu uvijek baš bajno, pa se tako u jednom intervjuu prisjetio nemilog događaja od prije gotovo 20 godina koji ga je umalo stajao glave, a sve zbog druženja s 'pogrešnim' djevojkama na plaži u Dubrovniku, čiji su momci, kako je Harrelson opisao, izgledali kao članovi opasne bande. 

Na sreću, sve se dobro završilo zahvaljujući ulozi tupavog barmena koju je igrao u humorističkoj TV seriji 'Kafić Uzdravlje' (Cheers) iz 1980-ih godina. 

SAD JE NA VISU Woody Harrelson: 'Umalo me ubila hrvatska džudo banda'
Woody Harrelson: 'Umalo me ubila hrvatska džudo banda'

- Ti su momci silazili s brda. Izgledali su kao neka vrsta hrvatske džudo bande. Došli su da me ubiju jer sam bio s tim zgodnim curama. Bili su me spremni rastrgati. Onda me jedan od tih gadnih momaka prepoznao s američke televizije i na kraju smo išli zajedno na piće. Kunem se, da nisam bio na 'Cheersu', poginuo bih na toj plaži u Hrvatskoj - ispričao je tada Harrelson.

Srećom, gotovo bliski susret s batinama slavnog glumca nije odvratio od ponovnog posjeta Lijepoj našoj, pa je nastavio dolaziti i idućih godina. 

Tako je 2022. godine Woody Harrelson snimljen u Splitu, kako u restoranu na terasi iznad Dioklecijanove palače uživa u hrvatskim delicijama, ali i dobrom društvu komičar Chris Rock, njegove djevojka Lake Bell, supruge Laura Louie, glumca Davida Spadea i Sache Baron Cohena

EKSKLUZIVNO: Woody Harrelson mahao je putnicima na brodu, nakon čega je fotoreporteru pokazao srednji prst
EKSKLUZIVNO: Woody Harrelson mahao je putnicima na brodu, nakon čega je fotoreporteru pokazao srednji prst | Foto: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram

Nakon večere Woody se sa suprugom i još jednim parom ukrcao na gumenjak i otplovio, ali ubrzo im je ususret stigao brod pun partijanera koji su prepoznali glumca i mahali mu, a on im je zadovoljno uzvraćao pozdrave.

Ipak, toliko ljubazan nije bio kada je otkrio da ga prate fotoreporteri, pa je, kada je primijetio da ga snimaju, prema fotografu pokazao srednji prst. 

Iz Splita Woody je stigao na Korčulu, gdje su on i supruga doplovili s još jednim slavnim glumcem i oskarovcem Matthewu McConaugheyem. Poznato društvo tada je uživalo u morskim delicijama do sitnih noćnih sati u jednom restoranu u Korčuli, nakon čega su se zajedno zaputili prema rivi i čekali gliser koji ih je trebao prebaciti na McConaugheyjevu jahtu.

LUDI PROVOD NA JADRANU Woody Harrelson ludovao je na jahti dugoj 72 metra: Tuširao je Borata pa izvodio vratolomije...
Woody Harrelson ludovao je na jahti dugoj 72 metra: Tuširao je Borata pa izvodio vratolomije...

Dok su se ostali šetali rivom, Woody Harrelson se zaustavio kraj jednog usidrenog broda i zapodjenuo razgovor s domaćim ljudima te u ležernoj atmosferi pohvalio Hrvatsku, rekao da je oduševljen prirodnim i povijesnim ljepotama naše zemlje i ljubaznošću ljudi. Popio je i ponuđenu čašu vina, fotografirao se sa svima koji su se našli u blizini i zatim se pridružio McConaugheyju i ostalima.

Harrelson i supruga kasnije su viđeni i na gliseru u Hvaru. I tu je bio odlično raspoložen, a kad se njegovo plovilo mimoišlo s izletničkom brodicom prepunom turista, razdragano su im odmahivali te ih pozdravljali.

EKSKLUZIVNO: Zrinka Cvitešić posjetila je Woodyja Harrelsona na jahti Serenity
EKSKLUZIVNO: Zrinka Cvitešić posjetila je Woodyja Harrelsona na jahti Serenity | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

To ljeto bilo je ispunjeno uživanjem i zabavom, što su dokazale i fotografije poznatog društva na jahti kod Dubrovnika. Woody Harrelson je skakao u more i izvodio vratolomije, dok su ga 'Borat' i Chris Rock promatrali. 

Borat i Woody zajedno su zaplivali, a nakon kupanja Harrelson je na palubi istuširao Cohena. Kasnije im se na vožnji gliserom pridružio Matthew McConaughey, koji se s Woodyjem prethodno bio na Korčuli.  Woody i Matthew odlučili su iskoristiti popodne kao obični turisti pa su zajedno sa suprugama veslali morem.

Elitnoj holivudskoj ekipi tog se ljeta 2022. godine na luksuznoj jahti Serenity pridružila i Zrinka Cvitešić, koja je s Woodyjem Harrelsonom i Matthewom McCounagheyjem 2017. godina snimala Woodyjevu crnu komediju 'Lost in London'. 

Glumci Woody Harrelson i Matthew McConaughey veslaju u moru pred Dubrovnikom
Glumci Woody Harrelson i Matthew McConaughey veslaju u moru pred Dubrovnikom | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Prošle godine Harrelson je bio gost filmskog festivala 35mm Vis, gdje se prikazivao i njegov kultni film 'Narod protiv Larryja Flinta', koji mu je donio prvu nominaciju za Oscara. 

Nakon filma, razgovarao je s publikom i predstavnicima medija, govorio je o brojnim ulogama koje su obilježile njegovu respektabilnu karijeru, izjavivši da ga najviše prepoznaju po televizijskoj seriji 'Kafić uzdravlje' i sada već kultnom projektu 'True Detective', u kojem je igrao nasuprot Matthewu McConaugheyju. 

SLAVNI GLUMAC STIŽE U HRVATSKU Woody Harrelson dolazi na Vis!
Woody Harrelson dolazi na Vis!

Na kraju druženja s novinarima, Harrelson je izjavio da je oduševljen ljepotom otoka Visa te da bi tamo vrlo rado nastavio živjeti jednog dana. 

- Bio sam ovdje nekoliko puta, ljudi su divni, znam da ću se vratiti. Volio bih živjeti na ovom otoku - rekao je tada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Seksi frajer s terena zaručio se za lijepu Georginu: Ovako se mijenjao Cristiano Ronaldo...
OD PRIŠTIĆA DO MIŠIĆA

Seksi frajer s terena zaručio se za lijepu Georginu: Ovako se mijenjao Cristiano Ronaldo...

U školi su ga zadirkivali, bio je poznat po prištićima i krivim zubima, a onda je postao nogometna legenda. Njegovi mišići bili su slaba točka za brojne žene, a on se sada zaručio za seksi Georginu Rodriguez...
FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...
KAKVE PROMJENE!

FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Uskoro se na male ekrane vraća 'Život na vagi' te će gledatelji ubrzo moći upoznati kandidate devete sezone. Do tada, prisjetili smo se rekordera i najvećih transformacija
Gabi Novak prije smrti ponovno je otpjevala 'Nadu': Na izmaku snaga izvela ju je baš čudesno...
BILA JE ISTINSKA DIVA

Gabi Novak prije smrti ponovno je otpjevala 'Nadu': Na izmaku snaga izvela ju je baš čudesno...

Bila je genetski posebna osoba, nitko ne može reći niti jednu lošu riječ protiv Gabi Novak, rekao nam je Želimir Babogredac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025