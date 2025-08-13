Woody Harrelson voli dolaziti u Hrvatsku, iako je skoro ostao bez 'žive glave' zbog djevojaka

Slavni glumac Woody Harrelson rado je viđen gost u Hrvatskoj, a svojim dolaskom časti nas već više od 20 godina. Vis, Split i Dubrovnik samo su neke od destinacija u kojima Harrelson ljeti uživa, a pritom njeguje i prijateljske odnose što s hrvatskim, što sa stranim zvijezdama.

Tako je Harrelson jučer uživao na Dubrovačkim ljetnim igrama, gdje je sjedeći u publici pratio predstavu 'Ekvinocijo' koja je obilježila prošlu kazališnu sezonu, a i ove godine za nju se traži karta više.

Svojim je dolaskom Harrelson tako odao priznanje dugogodišnjem prijateljstvu sa Zrinkom Cvitešić te Goranom Višnjićem, s kojima je surađivao u Hollywoodu.

Dubrovnik: Glumac Woody Harrelson na predstavi Ekvinocijo, Dubrovačkih ljetnih igara | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ipak, odmor u Hrvatskoj ne prolazi mu uvijek baš bajno, pa se tako u jednom intervjuu prisjetio nemilog događaja od prije gotovo 20 godina koji ga je umalo stajao glave, a sve zbog druženja s 'pogrešnim' djevojkama na plaži u Dubrovniku, čiji su momci, kako je Harrelson opisao, izgledali kao članovi opasne bande.

Na sreću, sve se dobro završilo zahvaljujući ulozi tupavog barmena koju je igrao u humorističkoj TV seriji 'Kafić Uzdravlje' (Cheers) iz 1980-ih godina.

- Ti su momci silazili s brda. Izgledali su kao neka vrsta hrvatske džudo bande. Došli su da me ubiju jer sam bio s tim zgodnim curama. Bili su me spremni rastrgati. Onda me jedan od tih gadnih momaka prepoznao s američke televizije i na kraju smo išli zajedno na piće. Kunem se, da nisam bio na 'Cheersu', poginuo bih na toj plaži u Hrvatskoj - ispričao je tada Harrelson.

Srećom, gotovo bliski susret s batinama slavnog glumca nije odvratio od ponovnog posjeta Lijepoj našoj, pa je nastavio dolaziti i idućih godina.

Tako je 2022. godine Woody Harrelson snimljen u Splitu, kako u restoranu na terasi iznad Dioklecijanove palače uživa u hrvatskim delicijama, ali i dobrom društvu komičar Chris Rock, njegove djevojka Lake Bell, supruge Laura Louie, glumca Davida Spadea i Sache Baron Cohena

EKSKLUZIVNO: Woody Harrelson mahao je putnicima na brodu, nakon čega je fotoreporteru pokazao srednji prst | Foto: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram

Nakon večere Woody se sa suprugom i još jednim parom ukrcao na gumenjak i otplovio, ali ubrzo im je ususret stigao brod pun partijanera koji su prepoznali glumca i mahali mu, a on im je zadovoljno uzvraćao pozdrave.

Ipak, toliko ljubazan nije bio kada je otkrio da ga prate fotoreporteri, pa je, kada je primijetio da ga snimaju, prema fotografu pokazao srednji prst.

Iz Splita Woody je stigao na Korčulu, gdje su on i supruga doplovili s još jednim slavnim glumcem i oskarovcem Matthewu McConaugheyem. Poznato društvo tada je uživalo u morskim delicijama do sitnih noćnih sati u jednom restoranu u Korčuli, nakon čega su se zajedno zaputili prema rivi i čekali gliser koji ih je trebao prebaciti na McConaugheyjevu jahtu.

Dok su se ostali šetali rivom, Woody Harrelson se zaustavio kraj jednog usidrenog broda i zapodjenuo razgovor s domaćim ljudima te u ležernoj atmosferi pohvalio Hrvatsku, rekao da je oduševljen prirodnim i povijesnim ljepotama naše zemlje i ljubaznošću ljudi. Popio je i ponuđenu čašu vina, fotografirao se sa svima koji su se našli u blizini i zatim se pridružio McConaugheyju i ostalima.

Harrelson i supruga kasnije su viđeni i na gliseru u Hvaru. I tu je bio odlično raspoložen, a kad se njegovo plovilo mimoišlo s izletničkom brodicom prepunom turista, razdragano su im odmahivali te ih pozdravljali.

EKSKLUZIVNO: Zrinka Cvitešić posjetila je Woodyja Harrelsona na jahti Serenity | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

To ljeto bilo je ispunjeno uživanjem i zabavom, što su dokazale i fotografije poznatog društva na jahti kod Dubrovnika. Woody Harrelson je skakao u more i izvodio vratolomije, dok su ga 'Borat' i Chris Rock promatrali.

Borat i Woody zajedno su zaplivali, a nakon kupanja Harrelson je na palubi istuširao Cohena. Kasnije im se na vožnji gliserom pridružio Matthew McConaughey, koji se s Woodyjem prethodno bio na Korčuli. Woody i Matthew odlučili su iskoristiti popodne kao obični turisti pa su zajedno sa suprugama veslali morem.

Elitnoj holivudskoj ekipi tog se ljeta 2022. godine na luksuznoj jahti Serenity pridružila i Zrinka Cvitešić, koja je s Woodyjem Harrelsonom i Matthewom McCounagheyjem 2017. godina snimala Woodyjevu crnu komediju 'Lost in London'.

Glumci Woody Harrelson i Matthew McConaughey veslaju u moru pred Dubrovnikom | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Prošle godine Harrelson je bio gost filmskog festivala 35mm Vis, gdje se prikazivao i njegov kultni film 'Narod protiv Larryja Flinta', koji mu je donio prvu nominaciju za Oscara.

Nakon filma, razgovarao je s publikom i predstavnicima medija, govorio je o brojnim ulogama koje su obilježile njegovu respektabilnu karijeru, izjavivši da ga najviše prepoznaju po televizijskoj seriji 'Kafić uzdravlje' i sada već kultnom projektu 'True Detective', u kojem je igrao nasuprot Matthewu McConaugheyju.

Na kraju druženja s novinarima, Harrelson je izjavio da je oduševljen ljepotom otoka Visa te da bi tamo vrlo rado nastavio živjeti jednog dana.

- Bio sam ovdje nekoliko puta, ljudi su divni, znam da ću se vratiti. Volio bih živjeti na ovom otoku - rekao je tada.