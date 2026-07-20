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LJUBAV MLADOG ŠPANJOLCA

Yamalova djevojka emotivnom objavom čestitala na pobijedi

Piše Maša Mai Čigir,
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Yamalova djevojka emotivnom objavom čestitala na pobijedi
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Foto: Hannah McKay
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Djevojka Lamine Yamala čestitala je mladom nogometašu na pobijedi protiv Argentine u finalu Svjetskog prvenstva

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Lamine Yamal (19) jučer je postao svjetski prvak nakon što je njegova reprezentacija Španjolske u napetoj utakmici savladala Argentinu rezultatom 1:0. Njegova djevojka Inés García Santos (21) objavila je fotografiju na kojoj poziraju Yamal i ona s peharom svjetskog prvaka, a fotografija je u vrlo kratkom vremenu prikupila milijune lajkova.

- Volim te ljubavi moja - napisao je mladi nogometaš u komentaru ispod.

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Inés Garcíja je influencerica i kreatorica sadržaja iz Seville, a nagađanja o njihovoj vezi počela su se širiti u svibnju, nakon što su ih strani mediji povezivali s nekoliko zajedničkih pojavljivanja, među ostalim s koncertom Bad Bunnyja u Barceloni i odmorom u Grčkoj. Prvo javno pojavljivanje para bilo je na Barceloninoj večeri povodom kraja sezone, održanoj u svibnju u Casanovas Beach Clubu u Castelldefelsu gdje su se okupili igrači, stručni stožer i uprava kluba, a Yamal i Inés nisu se skrivali od kamera. Snimke njihova dolaska brzo su se proširile društvenim mrežama, osobito trenutak u kojem joj je Yamal pomogao izaći iz automobila, nakon čega su zajedno ušli na događaj.

Foto: instagram

Nekoliko dana kasnije Yamal je na Instagramu objavio njihovu zajedničku fotografiju na kojoj grli Inés dok ona snima selfie, a objavu je popratio pjesmom Bad Bunnyja. Time su, barem za fanove, dodatno potvrdili ono o čemu se već danima nagađalo. No, nakon što je veza postala javna, Inés se našla na meti komentara na društvenim mrežama gdje je dio korisnika tvrdio da je popularnost stekla isključivo zbog veze s nogometašem, a počele su se širiti i neprovjerene priče o njezinu privatnom životu.

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