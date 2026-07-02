Obavijesti

Galerija

Komentari 23
ZALJUBLJENI AS ŠPANJOLACA

FOTO Yamalova djevojka otkrila kako su se upoznali: 'Očekujete savršenu ljubavnu priču, ali ne'

Ljubavna bomba u Barceloni! Mlada nogometna zvijezda Lamine Yamal (18) u vezi s atraktivnom influencericom Inés García. Šuškanja su počela s lajkovima na društvenim mrežama, a kulminirala su javnim pojavljivanjima i izjavama prijatelja. Par je sad zajedno na SP-u
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Yamalova djevojka otkrila kako su se upoznali: 'Očekujete savršenu ljubavnu priču, ali ne'
Dok osamnaestogodišnja nogometna senzacija Lamine Yamal predvodi Španjolsku na Svjetskom prvenstvu, u središtu pozornosti našla se i njegova djevojka, influencerica Inés García. | Foto: instagram
1/90
Dok osamnaestogodišnja nogometna senzacija Lamine Yamal predvodi Španjolsku na Svjetskom prvenstvu, u središtu pozornosti našla se i njegova djevojka, influencerica Inés García. | Foto: instagram
Komentari 23

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026