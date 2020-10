Youtuber je stvorio funkcionalni svjetlosni mač: 'Boli dok gledaš'

<p>Inženjer i youtuber<strong> James Hobson </strong>napravio ono o čemu su mnogi ljubitelji 'Ratova zvijezda' sanjali - kreirao je funkcionalni svjetlosni mač za Jedija, piše<a href="https://nypost.com/2020/10/13/youtuber-creates-real-life-star-wars-lightsaber-that-slices-steel/" target="_blank"> NY Post</a>. Mnogi obožavatelji slavne franšize pokušali su stvoriti pravi svjetlosni mač, ali nisu ga usavršili do kraja. No, James Hobson upotrebio je ono što dosad niti jedan graditelj nije - načela laserskog inženjerstva. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ugostitelj noću postaje Darth Vader</strong></p><p>James, koji vodi YouTube kanal pod nazivom 'the Hacksmith', u svom nedavnom videu demonstrirao je kako je uspio proizvesti oružje za koje se smatralo da je filmska magija. </p><p>- Čak i uz svu našu novu opremu i mogućnosti, i dalje smo vezani za termodinamičke zakone. Teorije kaže da je plazmu najbolje držati u zraci magnetskog polja, koje se, znanstveno, provjerava. Problem je proizvesti dovoljno jako elektromagnetsko polje koje će sadržavati oštricu pa bi svjetlosni mač morao biti doslovno ugrađen u kutiju presvučenu elektromagnetima, što ga pretvara u neku vrstu beskorisnog znanstvenog projekta - govori Hobson u videu. </p><p>Hobson je imao suradnike - Davea Bonhoffa, Iana Hilliera i Darryla Sherka. Primijenili su princip laminarnog protoka kako bi uhvatili zraku plazme. Kombinirali su ukapljeni naftni plin, ili propan, s kisikom, šaljući ih kroz laminarne mlaznice, koje, prema Hobsonu, su specijalizirani alat za inženjere koji stvara visoko koncentrirani protok plina za stvaranje plazmine zrake. </p><p>Kako bi se tako visoka izlazna energija mogla kontrolirati, njihov je svjetlosni mač povezan s prilagođenim ruksakom koji služi kao izvor energije pomoću kruga koji može kontrolirati protok plina. </p><p>- Ovo je tako sjajno. Zapravo, boli dok gledaš - rekao je Hobson.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Smislili su i cijenu - samo jedna od tih laminarnih mlaznica može koštati 4.000 dolara, odnosno oko 25.000 kuna. </p><p>- Uspjeli smo! Napravili smo prvi svjetski uvlačivi svjetlosni mač zasnovan na plazmi - rekao je Hobson na kraju videa. U idućem videu obećao je pratiteljima pokazati kako ovo oružje stvarno djeluje. </p>