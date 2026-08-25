Za dokumentarac 'Iza jednog osmijeha' još četiri nagrade

Četiri nove nagrade hrvatskom dokumentarnom filmu "Iza jednog osmijeha" (Behind One Smile), redateljice i producentice Ena-Sanan Hdagha te producenata Jasmine Hdagha i Darija Domitrovića, ovoga puta stigle su s dva različita kontinenta. Dvije prestižne nagrade iz Grčke, gdje je osvojio srca gledatelja i žirija na International Documentary Festival of Ierapetra & Awards i dvije nagrade iz Sjedinjenih Američkih Država.

U Californiji je na Impact DOCS Awards filmskom festivalu osvojio nagrade žirija za iznimno postignuće u kategoriji dugometražnog dokumentarnog filma i za umjetničku izvrsnost originalne filmske glazbe skladatelja Tomislava Petrčića. "Iza jednog osmijeha" bavi se temama odrastanja, izbjeglištva, pripadanja i zajedništva te otvara prostor za dijalog o iskustvima maloljetnika bez pratnje i pitanjima koja se izravno tiču djece, mladih i društvene odgovornosti.

U središtu filma nalazi se 14-godišnji dječak Khaled koji, pokušavajući izbjeći regrutaciju i smrt, bježi iz ratom razorenog Alepa i prolazi opasnu balkansku rutu, odrastajući iz ranjivog dječaka u svjetionik nade svojoj obitelji. Redateljica poetičnim pristupom prepunim slojevite simbolike vodi gledatelja kroz ovu snažnu, emocionalnu i inspirativnu priču o humanosti, poštovanju, toleranciji, prijateljstvu, obitelji i snazi ljubavi - o čuvanju svjetla i dobra u nama, čak i u najtežim trenucima života.

- Dokumentarni filmovi puno značenje često dobivaju tek u susretu s publikom. Upravo zato veseli nas što je naš film bio prikazan na velikom platnu festivala koji već godinama njeguje autorski dokumentarni film i potiče dijalog između autora i gledatelja - istaknula je redateljica i producentica Ena-Sanan Hdagha. 