Anja Šovagović podijelila videe s vjenčanja Lane Radeljak, a jedan detalj raznježio je sve!

Anja Šovagović Despot obiteljska je prijateljica obitelji Radeljak, a glumica je na svom Instagram profilu podijelila fotografije i videozapise s vjenčanja Lane Radeljak i njezina izabranika Antonija Barišića. Najviše pažnje privukao je prizor u kojem Josip Radeljak Dikan ponosno prati kćer do oltara.

- Draga Lana i dragi Toni, neka vas čuva i blagoslovi dragi Bog, volimo vas jakooo - napisala je ispod fotografija.

Lana i Antonio izgovorili su sudbonosno ‘da’ u subotu, 17. listopada, u crkvi Svete Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu, nakon otprilike četiri godine veze. Mladenka je zablistala u elegantnoj bijeloj haljini asimetričnog kroja s dugim plaštom, dok se mladoženja odlučio za klasično crno odijelo. Nakon obreda par je nastavio sa slavljem u društvu obitelji i prijatelja.

Foto: screenshoot/Instagram

Antonio je po struci magistar kemije, a široj javnosti poznat je kao natjecatelj kulinarskog showa ‘MasterChef’. Par se zaručio u svibnju 2025. godine, a Lana je vijest tada podijelila na Instagramu objavom fotografije dijamantnog zaručničkog prstena uz kratak opis ‘Plot twist’. Kasnije je priznala da ju je prosidba iznenadila, iako su o braku razgovarali i ranije, a Antonio je prije prosidbe zatražio blagoslov njezina oca.

Foto: Instagram

Lana je kći Josipa Radeljaka Dikana i pokojne glumice Ene Begović, koja je tragično poginula u prometnoj nesreći u kolovozu 2000. godine, kada je Lana imala tek mjesec i pol dana.

Odrasla je daleko od očiju javnosti i tijekom godina tek se povremeno pojavljivala u medijima. Diplomirala je na jednom od najprestižnijih talijanskih sveučilišta, Bocconi. Anja Šovagović Despot s obitelji Radeljak godinama je u bliskim odnosima, a fotografije njihovih zajedničkih druženja već je ranije dijelila na društvenim mrežama.