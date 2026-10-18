Obavijesti

Show

Komentari 0
EMOTIVAN TRENUTAK

Anja Šovagović podijelila videe s vjenčanja Lane Radeljak, a jedan detalj raznježio je sve!

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Anja Šovagović podijelila videe s vjenčanja Lane Radeljak, a jedan detalj raznježio je sve!
12
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Anja Šovagović Despot oduševila je pratitelje dijeljenjem emotivnih trenutaka s vjenčanja Lane Radeljak i Antonija Barišića

Admiral

Anja Šovagović Despot obiteljska je prijateljica obitelji Radeljak, a glumica je na svom Instagram profilu podijelila fotografije i videozapise s vjenčanja Lane Radeljak i njezina izabranika Antonija Barišića. Najviše pažnje privukao je prizor u kojem Josip Radeljak Dikan ponosno prati kćer do oltara.

DRUŽENJE S OBITELJI I PRIJATELJIMA Anja Šovagović Despot okupila je najbliže, na večeri bila i obitelj Radeljak: 'Predivan dan'
Anja Šovagović Despot okupila je najbliže, na večeri bila i obitelj Radeljak: 'Predivan dan'

- Draga Lana i dragi Toni, neka vas čuva i blagoslovi dragi Bog, volimo vas jakooo - napisala je ispod fotografija.

PRVE SNIMKE Udala se Lana Radeljak, a tata Dikan zaplakao: 'Njegova mala'
Udala se Lana Radeljak, a tata Dikan zaplakao: 'Njegova mala'

Lana i Antonio izgovorili su sudbonosno ‘da’ u subotu, 17. listopada, u crkvi Svete Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu, nakon otprilike četiri godine veze. Mladenka je zablistala u elegantnoj bijeloj haljini asimetričnog kroja s dugim plaštom, dok se mladoženja odlučio za klasično crno odijelo. Nakon obreda par je nastavio sa slavljem u društvu obitelji i prijatelja. 

Foto: screenshoot/Instagram

Antonio je po struci magistar kemije, a široj javnosti poznat je kao natjecatelj kulinarskog showa ‘MasterChef’. Par se zaručio u svibnju 2025. godine, a Lana je vijest tada podijelila na Instagramu objavom fotografije dijamantnog zaručničkog prstena uz kratak opis ‘Plot twist’. Kasnije je priznala da ju je prosidba iznenadila, iako su o braku razgovarali i ranije, a Antonio je prije prosidbe zatražio blagoslov njezina oca.

USKORO ĆE PRED OLTAR FOTO Lana Radeljak je imala djevojačku na Siciliji, ovako je slavila sa svojim prijateljicama
FOTO Lana Radeljak je imala djevojačku na Siciliji, ovako je slavila sa svojim prijateljicama
Foto: Instagram

Lana je kći Josipa Radeljaka Dikana i pokojne glumice Ene Begović, koja je tragično poginula u prometnoj nesreći u kolovozu 2000. godine, kada je Lana imala tek mjesec i pol dana.

HRVATSKA GLUMICA Ena Begović stradala je u teškoj prometnoj nesreći, a njena kći Lana udala se ovog vikenda...
Ena Begović stradala je u teškoj prometnoj nesreći, a njena kći Lana udala se ovog vikenda...

Odrasla je daleko od očiju javnosti i tijekom godina tek se povremeno pojavljivala u medijima. Diplomirala je na jednom od najprestižnijih talijanskih sveučilišta, Bocconi. Anja Šovagović Despot s obitelji Radeljak godinama je u bliskim odnosima, a fotografije njihovih zajedničkih druženja već je ranije dijelila na društvenim mrežama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Emil(y) u Parizu! Tedeschi mlađi hranio pa snažno grlio Maju Šuput pred tisućama ljudi
ljubavni fotoalbum

FOTO Emil(y) u Parizu! Tedeschi mlađi hranio pa snažno grlio Maju Šuput pred tisućama ljudi

Čini se da je Emil Tedeschi mlađi (31) brzo zaboravio na strah od letenja! Još u subotu ujutro Maja Šuput (47) šalila se na njegov račun jer je prije polijetanja čak tri puta zvao stjuardesu, a samo nekoliko sati poslije uživali su u francuskoj prijestolnici. I to kako!
FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Evo kako ona danas izgleda, neprepoznatljiva je
SIMPATIČNA KUBANKA

FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Evo kako ona danas izgleda, neprepoznatljiva je

Prije 20 godina je svojim izjavama poput 'meni je tebe jao' i 'nema čanse' mamila osmijeh na lice, a i danas se neki rado toga prisjećaju. Mnogi pamte i kako je pjevala 'Pravu ljubav' Lane Jurčević i Luke Nižetića
FOTO Bujno, bujnije, Karleuša: Gola Jelena šokirala je publiku
NEVJEROJATNO

FOTO Bujno, bujnije, Karleuša: Gola Jelena šokirala je publiku

Srpska pjevačica Jelena Karleuša održala je nastup u Skoplju gdje je nosila crni kožni grudnjak, gaćice i visoke čizme. Na glavi je imala ukras koji podsjeća na irokezu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026