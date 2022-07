Za Jose Armandom iz Esmeralde uzdisale su žene diljem svijeta: Evo kako šarmer danas izgleda

Jedna od omiljenih latinoameričkih sapunica 90-ih godina zasigurno je bila 'Esmeralda'. Mnoge žene suosjećale su se s glavnom glumicom Leticijom Calderon, ali isto toliko su i uzdisale za Fernandom Colungom (55).

Meksički glumac postao je poznat široj javnosti 1997. zahvaljujući ulozi naočitog doktora Josea Armanda u telenoveli ‘Esmeralda’. Od tada su prošle 24 godine, a glumac i dalje kotira kao jedan od najvećih šarmera u Meksiku, jer sa 55 godina izgleda odlično. Fizički se baš i nije nešto puno promijenio.

- Uvijek sam imao želju baviti se glumom, ali nisam tada ciljao na telenovele - rekao je svojedobno Colunga.

Zavodnik Fernando pojavio se i u nizu drugih sapunica među kojima su ‘Zlobnica’, ‘Marimar’, ‘Zagrli me čvrsto’ i ‘Strast i moć’, no nijedna mu nije donijela publicitet kao 'Esmeralda'.

Tajna njegovog uspjeha je kako kaže u tri stvari, a to su odgovornost, profesionalnost i točnost.

Iako su žene uzdisale za njim, meksički glumac nikada nije bio u braku, a svoj ljubavni život dobro skriva od očiju javnosti.

Prije nekoliko godina se šuškalo da je u vezi s kolegicom Blancom Soto (42) s kojom se pojavio u sapunici ‘Ljubavna pravila’, ali nikada nije htio komentirati glasine.

- Ne treba mi takva vrsta reklame. Uspio sam 16 godina odvajati privatni život od karijere i neću to sada mijenjati - istaknuo je.

Strani mediji jedno su vrijeme pisali da Fernando ima dugogodišnjeg dečka te da skupa živa u Milanu gdje glumac pokušava izgraditi karijeru u Hollywoodu. Naravno, kao i svaka druga nagađanja, ni ta nije htio komentirati.

- Postoji publika i ljudi koji me vole i gledaju telenovele u kojima glumim, a opet ima i onih koji traže moje mane. Oni žele naći nešto nešto pokvareno o meni, no neće im to uspjeti - ispričao je Colunga.

Colunga se prije nego je zaronio u glumačke vode, školovao za građevinara, prodavao je aute, radio kao šanker, a okušao se i s poslom u željezariji.

Prošle godine je prolazio kroz težak period života jer mu je u rujnu preminuo otac koji se dugo vremena borio s rakom debelog crijev. Dodatnu mu je otežalo i to što zbog pandemije koronavirusa on, a ni ostali članovi obitelji nisu mogli biti s njim u bolnici.

Colunga je u to vrijeme u Miamiju snimao sapunicu ‘Malverde’ i tužna vijest ga je jako pogodila.

- Fernando je neutješan jer je bio jako blizak s ocem. Ogorčen je jer nije mogao biti uz njega posljednje dane. Zbog strogih mjera njegov otac, po kome je i dobio ime, kremiran je bez prisustva obitelji - ispričao je izvor za strane medije.

