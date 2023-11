Za koncerte najvećih zvijezda Hrvati keširaju koliko god treba

Čovjek nađe bilo koji način da dođe na koncert koji će pamtiti cijeli život. Nama te ulaznice više nisu skupe jer je posljednjih godina cijena domaćih izvođača porasla tri puta više. Ulaznice nisu skupe. Ljudi su željni zvijezda, pa Hrvati odlaze i na njihove koncerte na drugim krajevima Europe, govori nam estradni menadžer Ivan Bubalo.

Hrvati su od 1990. godine, bez obzira na plaću, uvijek bili spremni izdvojiti stotine dinara, njemačkih maraka, kuna ili eura za najdražu zvijezdu. Najposjećeniji koncert svjetske zvijezde u Hrvatskoj bio je benda Rolling Stones. Bio je to prvi masovni koncert u Republici Hrvatskoj. Iza njih su odmah U2, koji je u dvaput napunjenom maksimirskom stadionu svirao pred ukupno 132 tisuće ljudi. Njihove ulaznice su bile najskuplje. Za VIP ložu ste trebali odvojiti cijelu mjesečnu plaću 2009. godine, a najjeftinije ulaznice platili su Hrvati za koncert Beyonce iste godine, i to samo za 20 eura. Danas o takvoj cijeni karata za njezin koncert možemo samo sanjati. Nakon koncerta repera 50 Centa u Areni Zagreb, iduća zvijezda koja nam stiže je Ed Sheeran u kolovozu 2024. godine na zagrebački Hipodrom.

- Konačno jedna velika aktualna zvijezda - komentar je Hrvatice ispod članka o Edu.

Sudeći prema komentarima, hrvatski obožavatelji već su isplanirali godišnji za taj period pa su odlučni pomaknuti ga za koji datum ili barem tražiti slobodan dan. Kako nam kažu iz agencije Outbox, zasad je prodano 80 posto ulaznica. Cijena ulaznica se kreće od 74,90 do 129,90 eura i sve su personalizirane, a moguće je kupiti maksimalno šest ulaznica po osobi.

David Bowie, Rolling Stonesi, Beyonce, Metallica, Red Hot Chilli Peppers, Bon Jovi, Robbie Williams, U2, Leonard Cohen, Joe Cocker i mnogi drugi pjevali su kod nas. Cijena ulaznice za koncert Tine Turner u kolovozu 1990. godine na stadionu Velike Gorice bila je ondašnjih 250 dinara. Tri tjedna kasnije pred 50.000 ljudi u Zagrebu izašao je David Bowie. Bio je to posljednji veliki predratni koncert.

Cijena ulaznice za Bowieja na terenu maksimirskog stadiona kao i za istočnu tribinu je bila 299 dinara, što je tada bilo nešto manje od pedesetak njemačkih maraka. Prema raspoloživim konverzijskim tablicama, s obzirom na inflaciju i promjene u vrijednosti valuta, danas se vrijednost te ulaznice, kao i one za Tinu Turner, može preračunati na pedesetak eura, no realno čak i više, imajući u vidu stvarnu kupovnu moć i standard u bivšoj državi (premda je to bilo razdoblje Vlade Ante Markovića, koje građani pamte kao kratkotrajno ali s dobrim plaćama koje su mnogima bile oko tisuću maraka). Prema državnom zavodu za statistiku, te godine je prosječna mjesečna plaća iznosila približno 422 eura.

Legendarni Rolling Stonesi su 1998. nastupali na Hipodromu. Toga se dana skupilo oko 80.000 tisuća ljudi, a Stonesi su promovirali u to doba aktualan album ''Bridges to Babylon''. Jagger je "propričao" hrvatski, ulaznica je bila 26.59 eura, a tadašnje vjerske zajednice su agitirale protiv koncerta zbog navodnog sotonizma. Prosječna plaća 1998. bila je 356.49 eura.

Deset godina kasnije na Hipodrom stiže i Metallica. Ni loše vrijeme ni hladnoća nije omelo 30.000 obožavatelja da se poklone jednom od najomiljenijih metal bendova svih vremena. Izdvojili smo 40 do 60 eura, a prosječna neto plaća te godine bila je oko 706 eura. Peppersi na Hipodromu dolaze 2012. godine. Tamo ih čeka 35.000 Hrvata s prosječnom plaćom od 728.40 eura, a za koncert su izdvojili između 41 i 73 eura.

Vratimo se na Maksimir. Nakon Bowieja iduća zvijezda koja je stigla na Dinamov stadion bila je U2. Karte su u ožujku 2009. planule u samo nekoliko minuta pa je odmah najavljen i drugi koncert. Dodatnih 66 tisuća karata također je planulo odmah. Cijena za sjevernu tribinu bila je 33 eura, a za maksimirsku ložu trebali ste izdvojiti 706 eura, koliko je bila prosječna plaća te godine.

Bon Jovi je 2011. godine na Maksimiru okupio između 30 i 35 tisuća svojih poklonika. Od 23 do 265 eura bile su ulaznice, a plaća je bila 723 eura. Robbie Williams je u Hrvatskoj prvi put nastupio 2013. na Maksimiru. Oko 40 tisuća ljudi u sav glas pjevali su najpoznatije hitove omiljenog glazbenika, a ni kiša koja je padala nije uspjela pokvariti atmosferu raspjevane i rasplesane publike. Obožavatelji su izdvojili 37 do 132 eura od plaće koja je iznosila 733.

Beyonce je nedavno završila turneju ''Renaissance'', a kod nas je 2009. ona bila prva svjetska zvijezda koja je rasprodala zagrebačku Arenu. Parter je bio 20 eura, a ako ste htjeli biti nadomak pozornice trebali ste odvojiti 120 eura. Vratila se Beyonce i 2013. godine. Tad je pjevala pred 18 tisuća gledatelja, a oni su izdvojili od 30 do 106 eura.

Joe Cocker je prvi put nastupio u Domu sportova 1998. godine. Za sljedeći koncert kod nas izabrao je pulski Amfiteatar, koji je nezaobilazna stanica za zvijezde. Njezin kapacitet je do 10.000 ljudi. Njegov treći koncert bio je 2011. u Areni Zagreb, a potom opet u Puli 2013. godine. U Zagrebu je koncert bio 37 eura, a loža 79 eura, a dvije godine kasnije u Puli cijene su bile od 27 do 50 eura.

Led Zeppelin je 1998. napunio Dom sportova. Cijela ulaznica je 20 eura, a plaća 359 eura. Robert Plant je pjevao u Splitu 2007. godine, pa u Puli 2016. godine. Parter je tad bio 52, a tribine 58 eura.

Foo Fighters rasprodali pulsku Arenu u dvije minute 2019. godine. Za američke rokere izdvojili smo 50 do 60 eura od 875 eura mjesečne plaće. Leonard Cohen je prvi i posljednji put u Zagrebu nastupio 26. srpnja 2010. Cijena ulaznica je bila od 40 - 93 eura, a naša plaća 710 eura. Hrvatskoj se vratio 2013. s koncertom u Puli. Cijena je bila od 33 do 77 eura.

I Robbie Williams je nakon Zagreba došao pjevati u Pulu. Ove godine je imao dva koncerta u lipnju. Ulaznica za parter se mogla kupiti za 111 eura. Najskuplja ulaznica, ona za tribine, bila je 118 eura, a najjeftinija, ulaznica za livadu, 89 eura. Dva mjeseca nakon Robbieja, stigli su i Imagine Dragons. Ulaznice su bile od 85 do 106 eura. Depeche Mode su 23. srpnja peti put nastupili u Zagrebu priredivši razorni koncertni spektakl u rasprodanoj Areni. Cijene ulaznica kretale su se od 46 do 66 eura.

Posljednja svjetska zvijezda koja je bila kod nas je reper 50 cent. Po svjetskom običaju, karte su se rasprodale mjesecima unaprijed. Prema Državnom zavodu za statistiku prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za godinu 2023. iznosi otprilike 1100 eura. Obožavatelji su od nje za ''Fiftijev'' koncert odvojili između 79 i 140 eura. Dvostruko više nego za njegov prvi koncert u Domu sportova 2007. godine. Tad smo platili 40 eura, a prosječna mjesečna plaća te godine iznosila je 643.70 eura.

Prema portalu Muzika.hr, u Hrvatskoj su najposjećeniji domoljubni koncerti. Takav je bio 1989. Prljavog kazališta na tadašnjem Trgu Republike. Neki tvrde kako je bilo više od 300 tisuća ljudi na koncertu. Neki oko 250.000, a neki pak 150.000. Koncert je ušao u povijest, ne isključivo zbog brojke, nego i zbog konteksta. Koncert je mnogima obilježio početak kraja SFRJ-a. Za njega su Hrvati trebali doći samo punog srca.