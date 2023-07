Za kraj braka bio je kriv netko treći? Bivšeg supruga Reese Witherspoon uhvatili s drugom

Otkako je u travnju ove godine podnijela zahtjev za razvod braka od menadžera odjela za talente distributerske kompanije CAA, Jima Totha (51), poznata glumica Reese Witherspoon (47) navodno je odahnula.

Njoj bliska osoba otkrila je američkim medijima da između bivšeg para nema drame i da su usredotočeni na prijateljsko suroditeljstvo svog sina, 10-godišnjeg Tennesseeja.

Foto: Imdb

Navodi se da se ona puno bolje osjeća nakon rastave i ne žali zbog svoje odluke. Nisu otkrili što je presudilo prekidu dvanaestogodišnjeg braka, ali čini se kako Jim već utjehu traži u novoj ženi.

Nedavno se otkrilo da na Kosarici ljetuje s nepoznatom ženom, samo četiri mjeseca nakon rastave od supruge, kako piše Daily Mail.

Foto: Profimedia/Pool

- Jim je odsjeo u apartmanu u Sendero Nosari s novom djevojkom. Izgledaju jako sretno i odmaraju se. Definitivno se radi o nečem romantičnom - izjavio je i izvor.

Foto: Instagram

Glumica je odlučila neko vrijeme pauzirati s izlascima i još više se posvetiti sinu. U sudskim dokumentima do kojih je došao TMZ nedavno, zahtjev za razvod podnijela je u Nashvilleu u Tennesseeju, gdje radi na produkciji glazbene natjecateljske emisije Apple TV-a 'My Kind of Country'.

Nepomirljive razlike, navela je kao razlog razvoda Reese, a u dokumentima je priložila njihov predbračni ugovor, navodeći da je ugovor valjan i da pruža 'odgovarajuće i dostatne odredbe' za podjelu njihove imovine i eventualnih dugova.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

Sudu je dostavila potvrdu da su bivši i ona pohađali edukaciju o tome kako se ponašati tijekom razvoda, koji je obavezan za parove s djecom u okrugu Davidson čiji je sud nadležan za njihov brakorazvodni postupak.

Takvu obavezu nije morala poštovati prilikom razvoda od prvog supruga, glumca Ryana Phillippea. Poznato je kako se on zaljubio u Reese nakon što ju je upoznao na proslavi njezinog 21. rođendana i oženio je dvije godine kasnije, 1999. godine.

Dobili su danas već odraslu djecu, kćer Avu (23) i sina Deacona (19). Poslije sedam godina braka, Ryan i Reese objavili su 2006. da se razvode, a postupak je finaliziran dvije godine kasnije.